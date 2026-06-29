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民政总署公布指引 放宽乡郊地区经营民宿及露营车申请要求 配合特色地方主题深度游

社会
更新时间：10:32 2026-06-29 HKT
发布时间：10:32 2026-06-29 HKT

为配合《行政长官2025年施政报告》提出推行特色地方主题深度游，民政事务总署辖下牌照事务处（牌照处）今日（29日）公布两份有关申请宾馆牌照的指引，便利有意在乡郊地区经营度假营或以乡村屋宇经营民宿的人士申请相关牌照。

涵盖建筑物营地、露营车营地及帐幕营地

根据政府公布，两份指引分别为经优化的《申请宾馆（度假营）牌照（涵盖建筑物营地、露营车营地及帐幕营地）指引》，以及新推出的《乡村屋宇申请宾馆牌照指引》。指引旨在阐述根据度假营地和乡村屋宇实际情况而灵活订定的楼宇和消防安全要求，并涵盖更清晰和具体的要求和措施，以便利在乡郊地区营运度假营和民宿。

批准采用更具弹性和可行性的消防安全措施

根据指引，针对位处偏远、未能直接连接紧急车辆通道或街道消防栓的度假营和乡村屋宇，牌照处可因应实际环境及在符合消防安全的要求下，批准采用更具弹性和可行性的消防安全措施，例如要求设置推车式干粉灭火器，以及安装独立火警侦测器，以提升整体营运的便利性。另外，因应于1961年前建成的乡村屋宇，其建筑状况或未能完全符合现行的订明标准，牌照处会视乎个别情况，接受申请人于结构安全、耐火结构、逃生途径、照明和通风等方面，采用因地制宜的替代方案，以符合楼宇安全的要求。

政府当局指，牌照处在确保楼宇和消防安全的大前提下，会继续为业界拆墙松绑，持续检视并优化宾馆牌照的审批制度，便利在乡郊地区营运度假营和民宿。

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