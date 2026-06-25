消委会｜变色镜片投诉递增 货不对办惹争议 一文睇清变色原理、镜片寿命及选购贴士！

随着佩戴变色眼镜的人士愈来愈多，相关的消费纠纷与投诉亦有所递增，不少人对其实际效果及品牌存有误解。有消费者投诉，在驾驶时，镜片完全没有变色，令眼睛因受强光干扰 而引起驾驶安全危机。消委会最新发有的《选择》月刊，解释变色眼镜背后的技术原理与限制，下文为您精心整理变色镜片即睇变色眼镜原理、防紫外线及变色镜片寿命！

随着「变色眼镜」日趋普及，相关投诉亦有所增加。常见的消费纠纷包括：消费者发现实际变色效果与宣传图片的深色效果相去甚远；驾驶时镜片没有变色，导致眼睛受强光干扰而危害驾驶安全；以及部分商户未有清晰解释镜片的所属品牌，导致消费者产生「货不对办」的误会。

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变色镜片的核心技术为「光致变色」（photochromic），镜片内含「变色分子」。当身处户外时，紫外线会促使变色分子改变形状或结构，令镜片变深色；回到室内后，随着紫外线减少，环境热能会使分子恢复原状，镜片便回复透明。

变色镜片的变色原理。《选择》图片

必须注意的是，变色镜片只对紫外线产生反应，而非「光线愈强就愈黑」。在阴天，紫外线仍可穿透云层，故镜片仍会轻微变色。此外，镜片变色是光与热的动态平衡。紫外线使镜片变深，而温度（热能）则促使镜片回复透明。因此，在同一紫外线水平下，天气愈热，镜片变色愈浅；天气愈冷，镜片颜色则愈深、褪色速度也愈慢。宣传图片多在理想的环境拍摄，例如在恒温且紫外光灯照射的理想条件下拍摄，与实际大热天时的使用效果有异，消费者选购时应主动向店员查询。

变色是一场「光」与「热」的角力。《选择》图片

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变色与褪色并非瞬间完成。在实验室测试中，市面大多数变色镜片由透明变为深色平均需时约30秒；然而，由深色褪至透明状态，则平均需要约2至3分钟。在寒冷天气下，褪色时间会进一步延长。

因此，当用家从阳光普照的户外进入阴暗的室内环境（例如驾驶进出隧道、停车场）时，必须格外留意。在这段数分钟的过渡期内，视野会维持偏暗，驾驶人士及平衡力较弱的长者应特别注意周遭环境安全，防范意外发生。

变色并非瞬间完成，褪色需更多时间。《选择》图片

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变色镜片并非永久性产品。镜片内的变色分子在每次变色循环中，都会因疲劳而有极微量损耗。随着时间过去，化学反应会逐渐失效。此外，长期曝晒、高温环境以及不当清洁（例如使用酒精擦拭镜面）都会加速镜片老化。

在正常使用情况下，变色镜片的有效寿命约为2至3年。此后，消费者会发现镜片的变色深度明显变浅，变色及褪色速度亦会减慢，甚至在室内时仍会残留一层淡淡的底色。这是正常的镜片老化现象，消费者在选购前应有合理预期，并适时更换眼镜。

已老化的变色镜片在室内仍留有浅底色。《选择》图片

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变色镜片的轻薄程度取决于其材料的「折射率」。折射率愈高，镜片愈轻薄，但成本亦相对较高，所以要求「超薄镜片」通常要收取附加费。

现时主流的变色技术主要分为两类：

「基变」：将变色分子混入镜片原料中，整块镜片从外到内均会变色。

「膜变」：透过特定技术将变色分子涂抹在镜片表面，镜片核心仍是普通透明材料。

对于近视400度以上、屈光度数较高的用家，若追求又轻又薄的眼镜，须留意目前只有「膜变」技术能配合高折射率。对于度数较低（近视400度以下）且预算有限的消费者，基变技术已足够应付日常需要。而追求快速、均匀变色或度数高的用家，则建议优先考虑膜变镜片，并可查询是否设有防刮花镀膜以延长镜片寿命。

基变镜片的变色分子分布在镜片物料内，膜变镜片的变色分子则只存在于镜片的表面。《选择》图片

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许多消费者常将「变色镜片」与单一特定品牌画上等号。事实上，市场上有多个光学品牌均有推出变色镜片产品。为避免货不对办，消费者在选购时应向店员确认产品品牌，并要求在订单收据上清楚列明品牌名称，商户亦有责任主动交代。

此外，深色变色镜片不限于灰色，坊间亦有其他颜色。消费者应按日常需求挑选，例如：灰色和茶色最贴近自然景物颜色；经常在烈日下进行户外活动，可选择较深色的款式。

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根据国际标准 ISO 12312-1，太阳眼镜及变色镜片按「可见光透光率」分为5个类别。当变色镜片在强烈阳光下达到「类别 4」深度时，会变得极深色，严重影响驾驶者辨识道路和交通灯号的能力。若汽车挡风玻璃具备减光功能，视野会更为昏暗。

因此，「类别 4」的镜片被明确禁止用于驾驶，这类产品亦被要求标注「不适合驾驶及道路使用」警告字句。驾驶人士如选用此类镜片，应另备一副浅色太阳眼镜或普通眼镜以保安全。此外，大部分汽车挡风及侧窗玻璃已过滤大部分紫外线，导致一般变色镜片在车内变色效果较弱，甚至不变色。如有需要，可向店员查询专为车厢使用而设计、能被可见光触发变色的镜片，但须接受其在室内时会略带浅底色。

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虽然变色眼镜具备「一镜两用」的便利性，但并不能完全取代太阳眼镜：

固定色太阳眼镜：遮光表现稳定，颜色深浅不变，戴上后能即时阻隔紫外线。其包覆设计可阻挡侧面漏光及来自不同角度的反射光。专业运动太阳眼镜及滑雪镜更能有效应对路面、水面或雪地的反光。然而，在室内佩戴会使视野偏暗，需摘下太阳眼镜 或更换其他眼镜。

变色镜片：专为解决频繁更换眼镜的「不便」而设，变色镜片的好处能智能调光，方便进出室内外。

以下为变色镜片和普通太阳眼镜的性能和使用比较：

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香港眼科视光师学会司库陈敏琪提供了以下选购变色镜片的5个注意事项：

变色与褪色速度：日常频繁进出不同光线环境的人士（如教师、驾驶者、医护），，应了解镜片由深转浅所需的时间，需时愈短愈适合节奏快的用家。 防护能力：包括紫外线（UVA/UVB）与蓝光的保护范围。正规变色镜片应能阻 隔 100%的紫外线。部分新型镜片在室内也有防蓝光功能，这对长时间使用电 子屏幕的人有帮助。 材质与镀膜：不同材质（如高折射率或聚碳酸酯）会影响变色速度，建议同时选择防反光及抗刮花镀膜的镜片。 颜色选择：灰色与茶色最贴近自然。若经常在烈日下进行户外活动，可选深色系列。 使用场合：部分变色镜片在车内变色效果有限（因挡风玻璃会阻隔部分紫外 线）。如需长时间驾驶，可考虑选用专为车内使用而设计的变色镜片

总括而言，变色镜片的主要优点在于兼顾视力矫正与智能调光。新一代产品性能已大幅提升，部分能在1至2分钟内回复透明。建议消费者向视光师详细说明个人使用习惯，以挑选最合适的镜片及颜色。

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陈敏琪建议，日常清洁变色镜片时，应使用镜片专用中性清洁液或稀释的洗洁精，配合超细纤维布轻轻擦拭，切忌用纸巾或衣物摩擦，亦避免使用热水，以免破坏光致变色结构与镀膜。此外，清洗时应防止镜片接触酒精、溶剂、护肤品、发胶、漂白剂或防蚊液等化学品。切勿将眼镜长时间放在烈日下的车厢内（车内温度可超60°C），高温会令变色层加速老化。不佩戴时，应放入眼镜盒。

陈敏琪建议每2至3年检查或更换镜片。若发现褪色时间变慢、变色不均、表面出现裂纹、刮花、镀膜脱落，或在室内、夜间残留明显底色，均代表镜片已老化。如度数有变或佩戴后出现眩光、不适，亦应重新验配。长期户外工作者的更换周期应相应缩短。

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