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2男女「碰瓷」共认14罪 官指男被告是「无赖罪犯」囚31个月 女被告遭利用判220小时社服令

社会
更新时间：16:37 2026-06-22 HKT
发布时间：16:37 2026-06-22 HKT

两男女于2023年至2024年多次「碰瓷」，刻意制造碰撞后讹称受伤，向司机索要数千至数万元赔偿，当中涉及中学生以乘客身份扮受伤。男司机及一名女乘客早前承认欺诈、串谋诈骗和企图欺诈等共14罪，暂委法官陈永豪今于区域法院判刑时斥，男被告的犯案手法熟练，明显是「无赖罪犯」行「恶霸一般的行为」，终判处他监禁31个月。至于女被告的报告显示，她遭男被告利用，其角色较轻微，被判220小时社会服务令，并劝谕她「唔好有侥幸嘅心态」。

官指男被告无赖罪犯行为举动有如恶霸

陈官判刑时称，男被告赵康胜利用中学生犯案，向青少年共犯表示会找到「好机会」撞向事主们，陈官形容赵的犯案手法熟练，以多名乘客作后盾，在车辆碰撞后要求事主交出赔偿，其恶行横跨6个月，涉案金额5万元，令13名无辜的市民感到委屈及不忿，更利用警方与青少年达到诈骗目的，又称会展开法律程序，迫使事主屈服。陈官明言，赵的犯案手法十分差劣，引述求情指赵患有反社会人格障碍症，须要在青山接受覆诊，曾有十多项刑事定罪纪录，并因涉及交通事故须赔偿巨款，惟不想增加家庭负担，故愚蠢地犯下本案。

陈官另指，本案中的事主不想与赵这般「无赖罪犯」争论，故吞下委屈向赵赔偿款项，赵的举动是「恶霸一般的行为」，令人憎恶，赵更在短期内接二连三地犯案，逐渐利用更多青少年，考虑后判其监禁31个月。女被告谭诗颖的社会服务令报告正面，因遭赵的利用而犯案，没有决心拒绝赵的要求，其角色较赵轻微，亦有社工跟进个案，认为谭的本性不坏及为人单纯，而谭亦赔偿了其中一名事主1.2万元，陈官接纳报告建议，判谭220小时社会服务令。陈官在判刑后劝谕谭「唔好有侥幸嘅心态，要珍惜呢个机会」。

马路上「碰瓷」讹称有乘客受伤索赔

案情指，被告赵康胜于2023年10月至2024年4月间多次在驾驶车辆时，刻意加速撞上欲转线的的士及校巴，然后讹称车上乘客受伤，要求数千至数万元的车辆维修费或医药费，又威胁若不赔偿，伤势会越趋严重，或会展开法律程序。纵使事主们认为赵故意造成碰撞，但出于内疚及避免麻烦，他们仍然支付款项以作和解。

赵另在犯案前会寻找中学生作乘客「游车河」，表示「出去碰下」，而中学生明白赵是想制造碰撞以骗取金钱。赵会指示他们在车辆碰撞后假装受伤，以便赵诱骗司机支付款项作和解。赵更会指责事主们不小心驾驶，亦会在警车及救护车到场后，与同行青少年乘客声称受伤，须接受治疗。惟多名事主均看到赵和车上乘客有讲有笑，甚至表现兴奋雀跃。在2024年3月，赵问被告谭诗颖有无兴趣赚钱，并指示谭只需一同游车河，在碰撞后假扮受伤。同年3月至4月，赵和谭先后3次「碰瓷」，赵均有收取司机的金钱。

两名被告依次为案发时24岁赵康胜及22岁谭诗颖。赵康胜被控欺诈、串谋诈骗和企图欺诈等17罪，早前承认13罪，其余4罪获法庭存档。谭则承认1项串谋诈骗罪。控罪指，他们于2023年11月4日至2024年4月10日期间，在香港连同他人蓄意撞向其他车辆，并讹称受伤，要求金钱赔偿，导致其他司机蒙受不利。

案件编号：DCCC645/2025
法庭记者：黄巧儿

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