黑雨｜教育局宣布下午停课 家长要立即接回学生？一文睇清停课安排！

暴雨台风停课安排｜天文台今日(16日)发出本年第二个黑色暴雨警告，教育局宣布下午校停课。香港夏季不时受台风及暴雨等恶劣天气影响，天文台会适时发出警告信号。为保障学生安全，教育局设有清晰的停课指引。下文为您精心整理教育局停课指引，即睇黄红黑雨、不同台风警告（风球）下的上课安排！

根据教育局指引，天文台发出不同级别的暴雨警告时，学校的上课安排会有所不同，尤其红色或黑色暴雨警告的发出时间，更是决定是否停课的关键。

当天文台发出黄色暴雨警告信号，除非教育局另有公布，否则所有学校（包括幼稚园）均应照常上课。

对于红色或黑色暴雨警告，停课安排则根据警告发出的具体时间而定，详情如下：

上午 5:30 至上午 6:00 前发出 ：上午校及全日制学校全日停课。未离家上学的学生应留在家中。学校须实施应急措施，并安排人手照顾可能已返抵学校的学生，在确保安全的情况下才让学生回家。

：上午校及全日制学校全日停课。未离家上学的学生应留在家中。学校须实施应急措施，并安排人手照顾可能已返抵学校的学生，在确保安全的情况下才让学生回家。 上午 6:00 至上午 8:00 前发出 ：上午校及全日制学校学生无需上课。未离家的学生应留在家中。学校必须保持校舍开放并安排应急措施，照顾已返校的学生。如学生在上学途中获悉停课，应视乎雨势及交通情况决定是否继续前往学校。已到校的学生应留在校内，待情况安全后才回家，家长无需急于到校接回子女。

：上午校及全日制学校学生无需上课。未离家的学生应留在家中。学校必须保持校舍开放并安排应急措施，照顾已返校的学生。如学生在上学途中获悉停课，应视乎雨势及交通情况决定是否继续前往学校。已到校的学生应留在校内，待情况安全后才回家，家长无需急于到校接回子女。 上午 8:00 至上午 10:30 前发出 ：上午校及全日制学校应继续上课，直至正常放学，并须在安全情况下让学生回家。

：上午校及全日制学校应继续上课，直至正常放学，并须在安全情况下让学生回家。 上午 10:30 至上午 11:00 前发出 ：下午校停课，学生应留在家中。上午校及全日制学校则应继续上课至正常放学，并在安全情况下让学生回家。

：下午校停课，学生应留在家中。上午校及全日制学校则应继续上课至正常放学，并在安全情况下让学生回家。 上午 11:00 至下午 1:00 前发出 ：下午校学生无需上课，应留在家中。下午校必须开放校舍至正常放学时间，并安排人手照顾已到校的学生。已返校的学生应留在校内直至安全才回家，家长无需急于到校。上午校及全日制学校则继续上课至正常放学。

：下午校学生无需上课，应留在家中。下午校必须开放校舍至正常放学时间，并安排人手照顾已到校的学生。已返校的学生应留在校内直至安全才回家，家长无需急于到校。上午校及全日制学校则继续上课至正常放学。 下午 1:00 或以后发出：所有学校均应继续上课，直至正常放学时间，并在安全情况下让学生回家。

教育局暴雨警告停课安排

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除了暴雨警告，天文台发出的热带气旋警告信号（俗称「风球」）亦是决定中小学及幼稚园是否停课的重要依据。

当天文台发出一号戒备信号，除非另行通知，所有学校（包括幼稚园）应照常上课。

若天文台发出三号强风信号，幼稚园、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校均应停课。其他学校则应照常上课，除非另有通知。

当天文台发出八号预警，或已发出八号或以上热带气旋警告信号时，所有学校均应停课。

当天文台改发三号信号以取代八号或以上信号时，学校将按以下安排恢复上课（除非教育局事前已公布所有学校全日停课）：

上午 5:30 前改发 ：上午校及全日制学校应恢复上课。

：上午校及全日制学校应恢复上课。 上午 10:30 前改发：下午校应恢复上课。

当天文台改发一号信号或取消所有热带气旋警告信号，除非事前已公布全日停课，否则学校应于当日下午或翌日上午恢复上课。

教育局台风警告（风球）停课安排

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