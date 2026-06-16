Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费

社会
更新时间：14:36 2026-06-16 HKT
发布时间：14:36 2026-06-16 HKT

女艺人张柏芝遭前经理人余毓兴及经理人公司AEG Entertainment Group Limited入禀高等法院控告，指称张柏芝收取预支的4276万元片酬后，没有履行电影合约并违反经理人合约。经审讯后，法官欧阳浩荣今（16日）午于高等法院宣判张柏芝胜诉，兼得讼费。

原告为余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，被告为张柏芝。入禀状指，2人于2011年7月及2012年5月分别签订《全球独家经理人合约》及《张柏芝两部电影片约合约》，余先后预支共4276万元片酬予张柏芝，要求张柏芝需参演共6部电影。惟余指张没有履行电影合约及违反经理人合约，索偿至少1276万元。辩方则争议该《全球独家经理人合约》属伪造，张在合约上的签名也是他人假冒，而后来亦是余选择不再找张出演。

案件编号：HCA1227/2020

法庭记者：陈子豪
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
23小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？ 网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
6小时前
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
港人声线惹投诉？港妈携两孩移居福冈3日 惨于大雨中遭逼迁 网民叹：日本规矩多｜Juicy叮
时事热话
2026-06-15 14:03 HKT
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
港人拼多多「仅退款」掀又食又拎争议 嫌上深圳退货麻烦 教用「1招神技」退钱被狂轰｜Juicy叮
时事热话
22小时前
莫雷拉将前往美国作短期客串。
马场浮世绘│莫雷拉转战美国
马圈快讯
22小时前
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
世界杯2026｜40岁钢门禾仙夏一战封神 7扑救零封西班牙 IG追踪者5万变200万
足球世界
7小时前
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
4小时前
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压
影视圈
22小时前
搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」 乘客激赞：好实用！
搭港铁最怕遇「柱男柱女」？ 网民创1奇招击退「紧挨扶手人士」 乘客激赞：好实用！
生活百科
4小时前