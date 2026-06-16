张柏芝遭前经理人余毓兴指控违约案  官今判张柏芝胜诉兼得讼费

女艺人张柏芝遭前经理人余毓兴及经理人公司AEG Entertainment Group Limited入禀高等法院控告，指称张柏芝收取预支的4276万元片酬后，没有履行电影合约并违反经理人合约。经审讯后，法官欧阳浩荣今（16日）午于高等法院宣判张柏芝胜诉，兼得讼费。

原告为余毓兴及Aeg Entertainment Group Limited，被告为张柏芝。入禀状指，2人于2011年7月及2012年5月分别签订《全球独家经理人合约》及《张柏芝两部电影片约合约》，余先后预支共4276万元片酬予张柏芝，要求张柏芝需参演共6部电影。惟余指张没有履行电影合约及违反经理人合约，索偿至少1276万元。辩方则争议该《全球独家经理人合约》属伪造，张在合约上的签名也是他人假冒，而后来亦是余选择不再找张出演。

案件编号：HCA1227/2020

法庭记者：陈子豪

