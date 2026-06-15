大角咀拳馆命案死者头部重创身亡 13人涉伙同谋杀及销毁证据 另1人被指提供藏身处

大角咀拳馆2021年6月发生命案，警方调查后拘捕14人，涉谋杀、串谋妨碍司法公正及协助罪犯等3罪，案件今于高等法院开审。控方开案陈词指，死者案发当晚进入涉案拳馆，至翌日早上被其中4名被告带离拳馆，送到医院抢救，一个多月后证实不治；案中13名被告案发晚均曾逗留拳馆，其中4人事后疑购买清洁用品返回拳馆，清理现场及销毁证据。同案五旬被告虽未牵涉谋杀，却在案发后为其女儿、即案中34岁女被告提供藏身处。案明续审。

13人被控谋杀当中4人涉毁灭证据

14名被告依次为26岁谢家齐、33岁周文康、26岁徐俊彦、34岁李婉彤、27岁蔡熊、26岁郭耀淇、28岁黎嘉宝、29岁林俊康、34岁吴庭富、30岁黄圣钧、26岁石景生、27岁何赞煦、26岁梁卓榕及57岁李子奇。首13名被告被控于2021年8月4日在香港谋杀陆颖豪。

谢家齐、石景生、何赞煦及梁卓榕被控于2021年6月26日至2021年6月27日期间一同串谋妨碍司法公正，即处置或毁灭与涉及陆颖豪于或约于2021年6月25日受伤之调查有关的证据。

李子奇于2021年8月2日至2021年8月30日期间在香港，在李婉彤有意图而伤害陆颖豪后，知悉或相信李婉彤有罪并在无合法权力依据或合理辩解的情况下，租用香港新界粉岭帝庭轩某单位作为她的藏身处，而意图妨碍拘捕或检控她。

死者案发翌晨遭被告送入急症室

控方开案陈词指，大角咀君豪工商大厦闭路电视显示，死者陆颖豪在2021年6月25日晚上走进涉案拳馆，其后一直没有出来；除李子奇以外，其余13名被告当晚均有前往及逗留在该拳馆内。

直到翌日早上，谢家齐、石景生、何赞煦及梁卓榕把死者搬离涉案拳馆，吴庭富在后方尾随，然后谢、石和何把死者运上的士。

同日早上，谢、石及何把死者带到广华医院急症室，当时死者已须轮椅代步。护士因死者伤势有可疑而通知警岗，由于死者当时正在接受抢救，故警员未能向其问话。

死者身上多处瘀伤红肿出血

警方于是查问何赞煦，何称前一晚与死者饮酒，醒来后发现死者失去意识、口有泡沫和受伤，他不知道死者伤势成因，但指死者不时癫痫发作及当晚没有发生特别事情。由于何不断重复表示要上班，警员便放行，3名被告一同离开。

医生检查死者时，发现他右颈、腹、右手、右前臂和右脚均有瘀伤或红肿，并怀疑他胪内出血，而死者右手也严重肿胀，医生怀疑出现腔室症候群，及后把死者转介深切治疗部，并为其头部和右手动手术。手术后，死者情况并未好转，至同年8月4日，家属放弃抢救，死者证实死亡；验尸结果显示，死因是头部受伤。

死者于2008年、即14岁时已有三合会案底，其后亦曾干犯勒索、偷窃和抢劫罪行，及至2014年干犯一宗刑事毁坏罪后，他再没有犯罪记录。

控方指13被告伙同谋杀死者事后3人自首

控方指，根据闭路电视，死者进入拳馆前，其右手完好，而死者事后送院时伤势亦与拳击训练不相符，因拳击训练理应会配戴防护装备；控方也会举证证明除李子奇以外的13名被告案发时伙同犯案，他们均在6月27日、即案发后前往安豪工业大厦某单位，显然并非巧合。

谢、石、何及梁也在6月27日一起购买清洁用品，其后谢和何再乘搭的士返回涉案拳馆及在内逗留。控方指称4人串谋清理现场及销毁证据，而当警方后来到拳馆调查时，亦发现室内充斥清毒剂的味道及开着冷气。

谢在6月30日被警方在街上截获及拘捕，周文康和徐俊彦在8月24日被捕，石、何及梁于9月6日向警方自首；除李子奇以外，其余被告则于8月30日在帝庭轩某单位内被捕。

李子奇是李婉彤的父亲，案发时涉案帝庭轩单位由一名姚姓男子租用，而姚把单位提供给李子奇使用，并在8月2日把单位的锁匙和门卡等交给他。警方曾因本案，前往李子奇的沙田住所调查，当时警方没有找到李婉彤，便向李子奇表示如有任何关于李婉彤的情报，须联络警方。后来警方在该帝庭轩单位发现李婉彤和另外6名被告；李子奇在10月自首。

案件编号：HCCC120/2024

法庭记者：王仁昌