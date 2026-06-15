回归29周年︱驻港解放军军营6.20起分批开放参观 6.16起登记预约 即睇三大场地开放时间（图解免费飞领取攻略）

【解放军军营参观/回归29周年】为庆祝香港回归祖国暨解放军进驻香港29周年，驻港部队将于6月20日起，先后开放昂船洲、石岗及新围军营供市民免费参观。活动包括升国旗仪式、军事展示等。香港居民可于6月16日起，透过「香江砺剑」WeChat公众号实名预约25,000张免费门票，即睇开放时间地点、网上预约门票教学及参观注意事项。

为庆祝香港回归祖国暨中国人民解放军进驻香港29周年，驻港部队将举行军营开放活动，欢迎香港居民前往参观。本次活动将在以下3个军营开放：

军营名称 地址 开放日期 开放时间及截止入营 昂船洲军营 九龙昂船洲志昂路海军基地 6月20日、6月21日 上午9时至下午2时（下午1时截止入营） 石岗军营 新界锦田公路250号 6月27日、6月28日 上午9时至下午2时（下午1时截止入营） 新围军营 新界沙头角路龙跃头段 6月27日、6月28日 下午2时至6时（下午5时截止入营）

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本次开放活动的对象为香港居民。入营市民可以体验丰富的军事与文化活动，精彩内容包括：

升国旗仪式

军乐队列

军事课目与装备展示

训练项目体验

参观驻军展览中心

文艺演出

现场军营食品品尝等

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本次军营开放活动将会免费发放共25,000张参观门票。有意参与的香港居民，必须透过WeChat搜寻并关注中国人民解放军驻香港部队官方帐号「香江砺剑」，于网上进行预约。

预约及参观资格详情如下：

类别 实名预约及登记资格详情 实名登记 本港居民须以有效的香港身份证或香港永久性居民身份证登记，每人限预约1张门票。 儿童免票安排 11岁或以下儿童免票，须由已成功预约的父母或监护人陪同，每名成人最多可携带2名儿童。

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市民须留意预约时段及如何领取实体门票，具体安排如下：

预约日期 每日开放登记时间 备注事项 6月16日、6月17日、6月18日 上午10时、下午3时、晚上8时 门票数量有限，约满即止。如有人退票，系统会随时释出名额。

成功预约后，系统会发送订单资讯并生成电子QR Code（二维码），请务必妥善保存。参观当天，市民必须在军营安检处出示预约时使用的有效身份证件原件，以及电子QR Code以兑换纸质门票。在完成身份核对和安全检查后，即可入营参观。

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市民可透过以下10个步骤，在WeChat官方帐号进行实名登记：

步骤编号 操作步骤说明 步骤 1 关注WeChat驻香港部队官方帐号「香江砺剑」 步骤 2 点选选单中的「军营开放」以进入预约小程式 步骤 3 点选「活动预约」 步骤 4 选择意向参观的军营 步骤 5 选择参观日期及时段 步骤 6 点选「预约活动门票」 步骤 7 点选「添加参观者」 步骤 8 填写真实姓名、电话号码及身份证明文件号码等资料 步骤 9 输入手机验证码 步骤 10 点选「确认预约」以完成网上登记

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市民在网上预约及处理门票时，请务必留意以下防骗与退改规则：

唯一官方渠道 ：WeChat官方帐号「香江砺剑」为本次活动的唯一预约途径，且不收取任何费用。请勿轻信非官方连结，慎防受骗。

：WeChat官方帐号「香江砺剑」为本次活动的唯一预约途径，且不收取任何费用。请勿轻信非官方连结，慎防受骗。 资料修改与退票 ：登记成功后无法更改个人资料，如需修改必须先退票再重新预约。

：登记成功后无法更改个人资料，如需修改必须先退票再重新预约。 退票时限 ：未能按时出席者，须于参观前1日的24小时前申请退票。逾期未退票且缺席者，系统将记录为缺席1次，并取消该次预约资格。

：未能按时出席者，须于参观前1日的24小时前申请退票。逾期未退票且缺席者，系统将记录为缺席1次，并取消该次预约资格。 门票禁止转让：参观票为非卖品，严禁转让他人。参观时请妥善保存票券，凭副券可免费换领精美纪念品。

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为确保活动顺利及安全进行，入营人士必须遵守以下守则：

安检及携带物品限制 ：严禁携带易燃易爆等危险品及液态饮料进入军营，营内会为市民提供充足的饮用水。若感到身体不适，则不建议入营参观。

：严禁携带易燃易爆等危险品及液态饮料进入军营，营内会为市民提供充足的饮用水。若感到身体不适，则不建议入营参观。 媒体及拍摄限制 ：活动已安排受邀媒体采访，非受邀媒体人士请勿携带专业采访摄影器材，且谢绝进行任何采访报导。

：活动已安排受邀媒体采访，非受邀媒体人士请勿携带专业采访摄影器材，且谢绝进行任何采访报导。 勿擅进非开放区域 ：请自觉遵守参观秩序，服从工作人员指引。未经允许，请勿进入非开放区域。

：请自觉遵守参观秩序，服从工作人员指引。未经允许，请勿进入非开放区域。 恶劣天气及查询：如遇恶劣天气活动被迫取消，驻军将另行发布公告。如有查询，可联络驻香港部队新闻发言办公室（电话：2307 2733；传真：2307 2633）。若违反参观规则，驻军保留拒绝其入营或要求其离场的权利。

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