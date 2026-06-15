消委会夹公仔机︱乱象恶化 投诉两年暴增逾7倍 花200蚊竟夹出空盒 一夹起公仔自动弹开（附五大防骗贴士）

夹公仔机｜近年夹公仔机店在香港急速扩张，玩法及奖品层出不穷，消委会今日（15日）发表月刊，指过去3年接获相关投诉急升超过7倍。个案揭示机台设定不清、奖品展示误导及质素参差等问题，容易引起消费纠纷。有投诉人花费约200元后，仅夹出一个装饰用空盒。

消费者委员会表示，在过去3年接获有关夹公仔机的投诉个案录得显著升幅。投诉由2023年的16宗，增加至2024年的49宗，并于2025年急升至138宗，即两年间急升7.6倍，情况引起广泛关注。投诉内容主要揭示部分机台的奖品展示及摆放方式容易引起误解、游戏设定与玩法交代不清，以及奖品质素参差不齐。消委会敦促营运商提升透明度，并建议消费者在游玩前仔细阅读规则，以减少不必要的消费争议。

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消委会提供

消委会引述投诉个案，指投诉人曾小姐带同两名小朋友到A夹公仔机店游玩，其中一部夹公仔机以迷你玩具行李箱为奖品，每局收费5元。机台内除摆放玩具外，边缘位置亦放有相关玩具的包装纸盒。然而，该些纸盒并非透明，亦无标示为空盒或装饰用途。曾小姐误以为盒内装有玩具，小朋友合共花费约200元（游玩约40次）后成功夹出一个纸盒，打开却发现空无一物。台主其后以纸盒仅属装饰为由拒绝兑换奖品，曾小姐因不满涉嫌误导而向消委会投诉。事后，A店负责人向曾小姐致歉，并全额退回200元游戏费用，个案得以解决。

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有用家发现，夹起公仔后爪夹竟然会自动弹开。消委会图片

另一个案，王先生在B公司的游戏机中心，花费每局5元游玩夹公仔机。按常规设定，爪夹夹中公仔后应移动至出货口上方才松开。但王先生发现，当日爪夹成功夹起公仔并升至顶部时会自动弹开，导致公仔无法落入出货口；反之，若未夹中公仔，爪夹却会正常移动至出货口才松开。王先生尝试15次并花费75元仍无收获，质疑B公司刻意调整不公平设定。B公司接获消委会转介后，表示已跟进爪夹状况并训示店员，承诺加强巡查及主动协助顾客，同时向王先生致歉并赠送5张「玩一局送一局」赠券，惟他拒绝接受。

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消委会续引述个案，郑小姐在C夹公仔机店游玩贴有「内含正版公仔」标示的机台，花费40元（游玩8局）后成功夹出一只兔子毛公仔。然而，投诉人发现公仔双眼高低不一，做工与品牌预期有落差，质疑其非正货而投诉。台主随后联络郑小姐，引述人工智能分析说明，解释公仔条码及标签特征以证实其为正货，并指双眼偏差源于手工缝纫及棉花填充量等手工制作差异，建议她轻压公仔面部调整外观。郑小姐最终虽相信公仔为正货，但对未能解决的货品质素问题感到无奈。

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消委促请夹公仔机营运商采取以下措施，以提高透明度并减少消费争议：

清楚展示规则：于当眼处列明每局收费、玩法、中奖条件、禁止行为及是否设有「保夹」机制。 合理设定难度：合理调整爪夹力度、奖品摆放及出货口大小，确保中奖机会合理。 提供联络方式：若无职员驻场，须清晰张贴负责人联络电话，以便即时跟进。 确保货源合法：从信誉良好渠道采购奖品，确保符合《商品说明条例》等法例，若宣称「正版」须具合理依据。 标示营运模式：清晰区分并标示「场主机」与「台主机」，并提供相应负责人的联络资讯。

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消费者在光顾夹公仔机店时，应留意以下事项以保障自身权益：

1. 细阅游戏说明：游玩前了解每局收费、中奖条件及特别机制；发现设定异常应即时停玩并联络职员。

2. 仔细观察质素：评估奖品手工与真伪，若怀疑为冒牌货，可向商标持有人查询或向海关举报。

3. 留意联络途径：确认店内是否有职员或张贴负责人联络方式，并留意场内是否设有闭路电视。

4. 保存交易凭证：拍摄机台编号、奖品状况，并妥善保留兑币收据、电子支付纪录或录影游玩过程。

5. 理性衡量消费：夹公仔受机台设定、摆放位置及运气影响，应理性评估投入金额与奖品价值，避免过度消费。

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