世界杯2026︱关日华吁慎防高危群聚感染 警告新冠疫苗将迎「空窗期」

衞生署衞生防护中心日前公布一名两岁男童感染甲型流感(H9)个案，香港踏入夏季，正迎来新冠病毒、乙型流感、登革热以至禽流感等多种传染病夹击。随着世界杯赛事开锣，赛事将步入高潮，大批市民料将聚集于商场及食肆观赛，加上暑假外游旺季将至，亚洲儿童传染病学会主席、香港大学儿童及青少年科学系名誉临床副教授关日华呼吁，提醒市民千万不能对传染病掉以轻心，并敦促尚未接种疫苗的市民及儿童应尽快打针傍身。

免疫力随时间回落病毒伺机反扑

对于近期各种传染病个案攀升，关日华今早（14日）在商台节目解释，这并非单纯因为市民防疫意识松懈，而是过去新冠疫情期间长期的社交距离措施，令大众缺乏接触病毒以产生天然抗体的机会。随着社会复常、人流交往渐趋频繁，加上距离上一次流感高峰期已有一段时间，市民体内的抗体水平开始回落，导致近期感染及重症个案增加。

现时世界杯赛事正如火如荼进行中，商场及食肆人头涌涌，聚集观赛人群。关日华提醒，这种全球性的群众聚集是病毒传播的高危场景。他强烈呼吁市民在参与这类活动前应审视自身抵抗力，尽量先接种疫苗；在人多挤逼的地方亦可考虑佩戴口罩，并时刻保持手部衞生，以策安全。

乙型流感及新冠病毒不容忽视

关日华指出近期流感病毒株已由H3型转变为乙型流感。他强调流感绝非普通感冒，对于儿童而言，可能会引发严重的脑炎及肝脏发炎。对于近日一名8岁女童出现感冒发烧征状后在家中晕倒并证实不治的惨剧。他表示虽然确切死因有待死因庭调查，可能涉及严重病毒感染或隐性先天性代谢病，但事件再次敲响警钟，印证接种疫苗预防重症的关键性。他建议未接种流感疫苗的市民，现在补打仍然未迟。

他又指，新冠病毒虽已成为风土病，但仍具高度威胁，市民切勿忽视。关日华警告，若儿童未曾感染新冠，家长应尽快带他们接种疫苗。现时适用于6至11岁儿童的新冠疫苗批次将于7月10日到期，而12岁以上的疫苗亦会于9月5日到期。新一期疫苗预计要待9月或10月才抵港，意味暑假期间将出现「疫苗真空期」。由于打针后需两星期才能产生足够抵抗力，他强烈呼吁准备暑假外游的市民必须及早把握时间接种。

外游慎防登革热与日本脑炎

面对暑假外游高峰，关日华提醒前往亚洲地区的市民必须高度防范蚊传疾病。他指出，气候变暖令蚊子繁殖范围扩大，亚洲区不单有登革热，日本脑炎亦广泛肆虐。他建议外游前应咨询医生并接种相关疫苗，并呼吁市民做好家居防蚊措施，外出时应带备蚊怕水，并尽量避免在黄昏蚊子出没的活跃时段于户外逗留。

至于早前一名两岁男童感染H9甲型禽流感，并曾到访街市鸡档的个案。关日华提醒家长，带小朋友到街市时应保持距离，切勿让儿童触摸活生生的家禽或其排泄物；即使买回家烹煮，也要避免徒手处理并彻底煮熟。若不慎触碰，必须彻底清洁双手后才可触摸眼、耳、口、鼻。

百日咳及白喉死灰复燃

关日华又警告，随着气候暖化、全球人流交往频繁，未来再度爆发全球传染病大流行将「无可避免」。更令人忧虑的是，近年百日咳、白喉、麻疹等在香港因完善疫苗接种计划而沉寂多年的严重传染病，近期已在全球多个地区出现爆发。百日咳初期病征似普通流感，其后会出现严重咳嗽期，病人会持续咳嗽一段长时间，甚至会引致死亡。

他指，除了儿童必须打针，孕妇在怀孕期间接种百日咳疫苗最为关键，呼吁孕妇应尽快接种，以保护婴儿；平日也要多做运动，提高抵抗力。

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