无感e道︱港珠澳大桥香港口岸6.25起试行 邓炳强实测5秒「直行直过」 毋须出示证件、按指纹
更新时间：14:26 2026-06-13 HKT
发布时间：14:26 2026-06-13 HKT
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全新「无感e-道」即将于6月25日于港珠澳大桥香港口岸推出，届时市民只需「望一望镜头」，以正常步速行过，全程不用停步、不用出示证件、也不用按指纹，保安局局长邓炳强在社交平台上载影片，亲身示范「5秒钟完成出境」、「直行直过」。
全程不用停步、出示证件、按指纹
合资格市民现时已可以登记使用服务。港珠澳大桥口岸是首个试点，象征香港通关服务即将进入新时代，届时市民出行就会更方便、更快捷、更畅顺。
「无感e-道」运用容貌识别和AI人工智能影像分析技术，当使用人士通过「无感e-道」时，会进行身份辨认和核实，全程只需要5秒。
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须于过去90日内经港珠澳出入境10次方可登记
入境处早前表示，凡11岁或以上的香港永久居民，只要于过去90日内使用港珠澳大桥香港口岸的旅检大楼，出境或入境10次以上，便可从即日起透过入境处「非触式e-道」流动应用程式进行登记，并在本月25日服务推出当日起，使用「无感e-道」。
入境处提醒，已登记的香港永久性居民在使用「无感e-道」时，仍须携带有效的香港身份证。此外，市民仍可选择使用其他e-道或传统柜位办理出入境检查手续。
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