2027香港布道大会明年底恩临香江 冀福音大能转化生命为城市注入盼望

适逢2027年香港回归祖国三十周年，「香港福音盛会」继2017年在香港大球场举行万人布道会后，将于2027年底再次在香港大球场举行大型布道大会，主题定为「恩临香江」。布道大会的启动礼刚于日前在五旬节圣洁会永光堂圆满举行，共逾1,700位来自全港不同宗派的牧者、机构代表及弟兄姊妹出席。



启动礼当天，会场洋溢欢欣与感恩的气氛，内容包括诗歌敬拜、赞美操、百人诗班献唱、信息分享、祷告及亮灯仪式。大会董事会主席唐荣敏牧师致词时指出，这次布道大会不仅是一场聚会，更是本土福音使命的历史承接。他强调，在经历无数变迁的香港，唯有福音的大能才能真正转化生命，为城市注入盼望。

「恩临香江」2027香港布道大会启动礼圆满举行。



大会顾问吴振智牧师在信息分享中坦言，在现今环境下举办大型布道会，无论在人力、财力或跟进工作上，都面对极大困难。然而，这份福音的声势正是打破社会冷漠、唤醒人心的重要契机。



「香港福音盛会」干事陈一华牧师亦介绍了大会的19个功能组别，其后举行亮灯启动仪式，燃点福音之光。启动礼尾声，由荣誉主席陈黔开牧师带领奉献祷告。启动礼参与者同心祷告，并由100人诗班及赞美操团队向上帝献上传福音的心志，整个启动礼成为馨香的祭献呈给天父。



陈一华牧师在会上公布2027年布道大会的六位讲员名单，体现教会合一、福音无界的精神：



场次 讲员

公开场 陈讴明大主教

公开场 吴振智牧师

公开场 高铭谦牧师

中学生场 谢又生牧师

普通话场 蔡颂辉牧师

国际场 甘力克牧师

