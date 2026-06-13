蔡杰铭：河套香港园区湿实验室楼面全数租出 联想阿斯利康等逾10家龙头进驻

创新科技及工业局常任秘书长、港深创新及科技园有限公司董事会主席蔡杰铭今日(13日)在电台节目表示，河套香港园区首批三座大楼已于去年年底落成并陆续安排企业进驻，当中两座湿实验室的楼面更已全数租出，目前已有超过90间科技企业和机构签署租约，当中内地企业占约一半，本地企业占三成，其余一至两成为海外企业，包括来自瑞士、南韩、芬兰等地，反映香港作为「引进来、走出去」平台的优势。

约十间上市或龙头公司 七成初创企业进驻

他表示进驻的企业涵盖不同规模，既有联想、英国阿斯利康、歌尔微电子等约十间上市或龙头公司，亦有高达七成为初创企业。他强调，园区重视建立完整的创科生态圈，期望大企业能带领小企业发展，同时初创企业的灵活性亦能为大企业提供创新思维，小企业亦可因此而成长，跨境的元素亦可在园区自由流动，创科氛围「可能全世界都无咁独特」。

特设培育计划 扶助初创企业成长

河套香港园区为进一步推动初创企业发展，蔡杰铭表示园区特设三款培育和成长速成计划，针对不同发展阶段的初创企业提供支援，主要聚焦于生命科技及人工智能两大范畴。在首批申请中，园区从700多份申请中挑选了108家初创企业加入计划，并由龙头公司如华大基因等带领，期望能加速初创企业的成长，完善整体的创科生态圈。

提速建设余下大楼 标志性一号大楼年底入伙

因应招租反应热烈，蔡杰铭透露园区已提速建设第一批次余下的五座大楼。其中，楼高十层的标志性「一号大楼」已完成平顶正在铺设外墙，预计提早一至两季，即于今年年底落成入伙。一号大楼7成的楼面已预租，而其余的大楼亦已部署招标策略。同时，「一号大楼」将配合「产学研」一体化发展，引入由三间本地大学组成的生命健康研发院总部，同时亦会邀请国际知名大学如剑桥、麻省理工等参与「InnoHK」合作平台，进一步加强科研合作。

另外，剩余的四幢大楼有两座是湿实验室，两座是干实验室在今年内进行招租。

首批人才公寓入伙 提供完善生活配套

除科研设施外，园区首座人才公寓亦已落成，并有首批科研人员入住。蔡杰铭表示，住客对公寓的环境及配套表示满意，特别赞赏其邻近实验室大楼，大大减少通勤时间，而且周边绿化空间充足，更设有演讲厅等共享设施。为应付未来需求，园区正为另外两座人才公寓进行招标。

