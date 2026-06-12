世界杯2026｜黄埔天地设300吋巨屏免费直播 料增2至3成人流

四年一度的世界杯开锣，黄埔天地即日起（6月12日至7月19日）于美食坊设置300吋巨型屏幕免费直播51场世界杯赛事，并引入北京清华大学加速进化K1人形机械人现场互动，预料可带动人流及增加营业额。

由于时差问题，今届赛事多于深夜及清晨开战，直播时段覆盖早上6时至凌晨2时。场内酒家将在指定赛事免费提供多款即制中式点心予球迷享用。

和记地产集团总经理（市场及租务部）何丽明表示，是次活动将AI及世界杯热潮结合起来，同时让市民接触新科技，期望美食坊人流比平日增长2至3成。

顾客可与机械人现场交流球技

「黄埔天地 Robo Cup」 将于6月13日（星期六）及6月14日（星期日）举行，参加者届时可与加速进化K1人形机械人切磋球技，除此之外，机械人亦潜藏不少技能，包括可演出已故巨星Michael Jackson的经典舞蹈。

实习记者、摄影：欧翔泰

