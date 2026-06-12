东九龙绿色集运下月招标 马游塘车厂、启德等3幅住宅地作财务资助 2033年或之前通车

政府今日（12日）公布，行政长官会同行政会议已批准东九龙智慧绿色集体运输系统的财务安排。由于东九龙项目在扣除预计总开支后的预计总收入现值会少于预期的资本回报，政府将透过批出3幅主要作住宅用途的用地的物业发展权予未来的专营公司，为东九龙项目提供财务资助，以增加诱因，并提升项目所服务区域的发展与活力，从而增加系统的客流量。3幅用地为位于马游塘的车厂用地、由启德第3E区1号及2号用地组成的启德用地，以及位于茶果岭道邻近观塘道的茶果岭道用地。

随着行政长官会同行政会议批准项目的财务安排，政府计划于今年7月就项目公开招标，并预计于明年批出合约，以期于2033年或之前通车。与启德智慧绿色集体运输系统项目的安排相若，东九龙项目会透过公开招标方式甄选专营公司负责融资、设计、建造、营运和维修系统，以充分利用私营机构的专业知识及融资能力。

政府将象征式地价向专营公司批出3幅用地

投标者须在其标书的财务建议书中建议一笔向政府支付的固定金额，作为标书的主要财务评审准则。政府将以私人协约方式及象征式地价向透过公开招标甄选的专营公司批出上述3幅用地，同时专营公司须向政府支付其标书中订定的固定金额。

预计东九龙项目落成后，由宝达／秀茂坪一带往来油塘或彩虹，车程仅需10至15分钟，较路面交通节省约一半时间。沿线将服务逾30万居民，覆盖超过40个屋邨及屋苑，以及超过50所主要医疗、社福设施／场地（包括医疗设施、长者服务、职业康复服务、残疾人士康复服务和长者康复服务）和超过35所学校。

政府10多年前曾研究以重铁接驳东九龙上坡地区，但因沿线地势陡峭，受重型铁路的爬升能力所限，部分路段须深入地底，其运输及成本效益皆不理想，因而难以推进项目。透过科技赋能，政府利用爬坡力强、无需架空供电系统、车身轻巧及走线灵活的智慧绿色集体运输系统，克服东九龙上坡地区复杂的地形限制。

在规划初期，政府举办超过20场咨询会及实地考察，听取意见并优化方案。项目会为车站打造24小时的行人连接通道，并安装共数十组扶手电梯及升降机，以增加便捷的上落坡途径，有效提升社区连繋，便利长者及有需要人士无障碍出行，包括加强顺安站与基督教联合医院的无障碍连系。项目刊宪期间，拟议走线没有收到任何公众反对，并在去年8月获运输及物流局局长批准，足见项目一直获得公众和社区的广泛支持。

张培刚促精简行政审批 争取早日营运

民建联九龙东立法会议员张培刚表示，东九龙多个上坡社区长年饱受路面交通挤塞、公共运输接驳不便等问题困扰，推展本项目对地区居民而言意义重大。他感谢政府于项目规划阶段开展大量公众咨询工作，透过多场咨询会及实地考察听取市民意见，并优化项目。

他促请相关当局全面研究可行方案，尽量精简各项行政审批程序，优先推进走线已落实路段的工程进度；同时制订清晰、并对外公开的工程及营运时间表，积极争取项目的核心路段可较原定目标提早投入营运。