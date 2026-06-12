以「练功券」诈内地男值100万港元泰达币 30岁女子认罪囚45月

内地男前往铜锣湾某兑换店打算出售泰达币，30岁女店员出示两叠1000元钞票，惟当中仅有最表面和底部的钞票是真钞，其余均是「练功券」假钞，内地男却信以为真，并与友人转出总值约100万港元的泰达币。涉案女店员早前承认1项串谋诈骗罪，法官谢沈智慧今于区域法院判刑时，指涉案诈骗手法复杂，计划周详及涉款金额可观，被告在案中更扮演不可或缺的中心人物，终判囚45个月。

官指诈骗计划若非被告参与不能实行

被告黄慧斯，承认于2023年12月26日在香港，与其他身分不详的人串谋诈骗邵海洪，即不诚实地、虚假表示会以现金支付出售泰达币的款项，从而诱使邵海洪交出128,634泰达币。

法官今判刑时，指涉案诈骗计划复杂和周详，骗徒不但租舖及伪装成兑换店，并设立泰达币帐户，更在网上发广告，受害人的数量可能非常巨大，行为可能对香港作为国际金融中心的地位有影响，对于此类针对社会大众，令人不齿的诈骗罪行，法庭须判处阻吓性刑罚。

法官续指，涉案金额可观，被告罪责严重，被告虽非案中策划者，但她知道罪行性质和细节，加上如果没有她扮演兑换店职员，诈骗计划不可能实行，她在案中是不可或缺的中心人物，终判囚45个月。

以假钞骗事主12.8万泰达币后欲借尿遁被截

案发时，事主打算来港出售泰达币，他在网上搜寻后发现铜锣湾某兑换店，会以稍高于市场价收购泰达币，及以现金结算交易，事主于是在案发当日与友人前往该兑换店。

女被告当时向事主等人出示两叠港币钞票，但当中只有最顶和最底一张才是真钞。其后被告要求事主转帐泰达币到其电子钱包，事主遂转出约9.8万泰达币后，被告致电他人确认收款，但其后再要求事主补上约3万泰达币，以达到总值100万港元，事主友人遂转出泰达币。

被告收款后称须上洗手间，拿起手袋及想离开。事主等人因未有收到现金，遂阻止被告离开及报警。警方调查被告的手机及WhatsApp通讯记录，发现被告经朋友介绍下，同意以2000元报酬，按「老细」指示行事。

案件编号：DCCC914/2024

法庭记者：王仁昌