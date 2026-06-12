Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

以「练功券」诈内地男值100万港元泰达币 30岁女子认罪囚45月

社会
更新时间：12:47 2026-06-12 HKT
发布时间：12:47 2026-06-12 HKT

内地男前往铜锣湾某兑换店打算出售泰达币，30岁女店员出示两叠1000元钞票，惟当中仅有最表面和底部的钞票是真钞，其余均是「练功券」假钞，内地男却信以为真，并与友人转出总值约100万港元的泰达币。涉案女店员早前承认1项串谋诈骗罪，法官谢沈智慧今于区域法院判刑时，指涉案诈骗手法复杂，计划周详及涉款金额可观，被告在案中更扮演不可或缺的中心人物，终判囚45个月。

官指诈骗计划若非被告参与不能实行 

被告黄慧斯，承认于2023年12月26日在香港，与其他身分不详的人串谋诈骗邵海洪，即不诚实地、虚假表示会以现金支付出售泰达币的款项，从而诱使邵海洪交出128,634泰达币。

法官今判刑时，指涉案诈骗计划复杂和周详，骗徒不但租舖及伪装成兑换店，并设立泰达币帐户，更在网上发广告，受害人的数量可能非常巨大，行为可能对香港作为国际金融中心的地位有影响，对于此类针对社会大众，令人不齿的诈骗罪行，法庭须判处阻吓性刑罚。

法官续指，涉案金额可观，被告罪责严重，被告虽非案中策划者，但她知道罪行性质和细节，加上如果没有她扮演兑换店职员，诈骗计划不可能实行，她在案中是不可或缺的中心人物，终判囚45个月。

以假钞骗事主12.8万泰达币后欲借尿遁被截

案发时，事主打算来港出售泰达币，他在网上搜寻后发现铜锣湾某兑换店，会以稍高于市场价收购泰达币，及以现金结算交易，事主于是在案发当日与友人前往该兑换店。

女被告当时向事主等人出示两叠港币钞票，但当中只有最顶和最底一张才是真钞。其后被告要求事主转帐泰达币到其电子钱包，事主遂转出约9.8万泰达币后，被告致电他人确认收款，但其后再要求事主补上约3万泰达币，以达到总值100万港元，事主友人遂转出泰达币。

被告收款后称须上洗手间，拿起手袋及想离开。事主等人因未有收到现金，遂阻止被告离开及报警。警方调查被告的手机及WhatsApp通讯记录，发现被告经朋友介绍下，同意以2000元报酬，按「老细」指示行事。

案件编号：DCCC914/2024
法庭记者：王仁昌

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
18小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
16小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
16小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
19小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
4小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容 眼细鼻大面阔与现时有天渊之别 网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
4小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
16小时前
海洋公园发生男技工死亡事件。杨伟亨摄
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
2小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
21小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
15小时前