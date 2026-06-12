警司陆振中危驾咬伤下属手指两罪成 受伤男下属入禀区院索偿 10月再讯

沙头角分区时任指挥官陆振中2022年7月在停车场酒后驾驶，遭众下属阻止时动粗，咬伤男督察手指。陆振中审讯后被裁定危驾及袭击致造成身体伤害两罪成，被判240小时社服令及取消驾驶资格半年。受伤男督察早前入禀区域法院，向陆振中追讨赔偿。案件今于区域法院进行聆讯，男督察一方指早前曾成功送达文件，但未有回音。聆案官黄敏妮押后案件至10月12日再讯，待男督察一方再以其他方式送达文件。

原告为时任督察蔡文浩，被告为沙头角分区时任指挥官陆振中。入禀状指，陆振中2022年7月15日在新界粉岭牵晴间停车场1楼袭击原告造成伤害，原告遂入禀追讨赔偿。

原告方已派送传讯令状惟未获回应

陆振中今缺席聆讯，也没有派法律代表应该。原告方指，曾透过警方取得陆的联络地址，但未能成功送达文件，后来再透过车牌查册得知陆的另一地址，并曾成功送达文件，后来再派送传讯令状，但至今未有回音。聆案官遂押后案件至10月12日再讯，以待原告方以任何其他方式送达文件。

原告蔡文浩。资料图片

案件编号：DCPI2345/2025

法庭记者：王仁昌