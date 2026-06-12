Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警司陆振中危驾咬伤下属手指两罪成 受伤男下属入禀区院索偿 10月再讯

社会
更新时间：12:25 2026-06-12 HKT
发布时间：12:25 2026-06-12 HKT

沙头角分区时任指挥官陆振中2022年7月在停车场酒后驾驶，遭众下属阻止时动粗，咬伤男督察手指。陆振中审讯后被裁定危驾及袭击致造成身体伤害两罪成，被判240小时社服令及取消驾驶资格半年。受伤男督察早前入禀区域法院，向陆振中追讨赔偿。案件今于区域法院进行聆讯，男督察一方指早前曾成功送达文件，但未有回音。聆案官黄敏妮押后案件至10月12日再讯，待男督察一方再以其他方式送达文件。

原告为时任督察蔡文浩，被告为沙头角分区时任指挥官陆振中。入禀状指，陆振中2022年7月15日在新界粉岭牵晴间停车场1楼袭击原告造成伤害，原告遂入禀追讨赔偿。

原告方已派送传讯令状惟未获回应

陆振中今缺席聆讯，也没有派法律代表应该。原告方指，曾透过警方取得陆的联络地址，但未能成功送达文件，后来再透过车牌查册得知陆的另一地址，并曾成功送达文件，后来再派送传讯令状，但至今未有回音。聆案官遂押后案件至10月12日再讯，以待原告方以任何其他方式送达文件。

原告蔡文浩。资料图片
原告蔡文浩。资料图片

案件编号：DCPI2345/2025
法庭记者：王仁昌

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
18小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
16小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
16小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
19小时前
大棋盘｜母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
大棋盘｜太古城母女堕楼悲剧敲警钟 家长心理健康须重视
政情
4小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容 眼细鼻大面阔与现时有天渊之别 网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
4小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
16小时前
海洋公园发生男技工死亡事件。杨伟亨摄
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
2小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
21小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
15小时前