天文台｜发特别天气提示 明日早晚骤雨较多 周日及周一雨势有时颇大及有狂风雷暴

一股偏东气流正影响广东沿岸。此外，一个低压区正为台湾附近带来不稳定天气。

天文台在下午5时发特别天气提示，西南季候风会在明日逐渐影响广东沿岸，预料本港明日（6月13日）早晚骤雨较多及有几阵雷暴，风势转为清劲。同时，随著华南的一道低压槽逐步靠近沿岸地区，星期日（6月14日）及星期一（6月15日）雨势有时颇大及有狂风雷暴。市民在未来数天出门前要留意天文台的天气提示和天气警告信息，进行户外活动时亦要时刻注意天气变化。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。日间部分时间天色明朗，最高气温约29度。吹和缓东至东南风。

展望明日稍后骤雨增多，星期日至星期二雨势较大及有狂风雷暴。下周中期仍有骤雨。

分区气温

九天天气预报

偏东气流会在今日为广东沿岸带来几阵骤雨，而低压区会为台湾附近带来不稳定天气。此外，一道低压槽会在周末期间逐渐靠近华南沿岸，该区骤雨增多，加上活跃西南季候风及高空扰动的影响，下周初至中期华南地区及南海北部间中有大骤雨及狂风雷暴。