Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜发特别天气提示 明日早晚骤雨较多 周日及周一雨势有时颇大及有狂风雷暴

社会
更新时间：17:11 2026-06-12 HKT
发布时间：07:04 2026-06-12 HKT

一股偏东气流正影响广东沿岸。此外，一个低压区正为台湾附近带来不稳定天气。

天文台在下午5时发特别天气提示，西南季候风会在明日逐渐影响广东沿岸，预料本港明日（6月13日）早晚骤雨较多及有几阵雷暴，风势转为清劲。同时，随著华南的一道低压槽逐步靠近沿岸地区，星期日（6月14日）及星期一（6月15日）雨势有时颇大及有狂风雷暴。市民在未来数天出门前要留意天文台的天气提示和天气警告信息，进行户外活动时亦要时刻注意天气变化。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。日间部分时间天色明朗，最高气温约29度。吹和缓东至东南风。

展望明日稍后骤雨增多，星期日至星期二雨势较大及有狂风雷暴。下周中期仍有骤雨。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

偏东气流会在今日为广东沿岸带来几阵骤雨，而低压区会为台湾附近带来不稳定天气。此外，一道低压槽会在周末期间逐渐靠近华南沿岸，该区骤雨增多，加上活跃西南季候风及高空扰动的影响，下周初至中期华南地区及南海北部间中有大骤雨及狂风雷暴。

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
23小时前
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝
影视圈
1小时前
大埔中学校长涉辱学生「做鸡」 恐吓职员「带你坐花厅」 孔教学院：已展开调查
社会
5小时前
海洋公园63岁男技工头肩骨碎受伤 重创不治 劳工处到场调查
01:01
海洋公园63岁男技工晕倒头肩骨碎不治 劳工处到场调查
突发
6小时前
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
五索疑贴年轻旧照直认整容  眼细鼻大面阔与现时有天渊之别  网民：根本第二个人
影视圈
8小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
20小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
21小时前
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
六合彩开生日号码头奖6注中 每注派$133万网民嫌少 二奖仅得呢个数 港男分享「避热门」必杀技｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱｜Juicy叮
港女单身搭高铁去桂林惨遭邻座一家夹击 连数5宗罪：除鞋、胸前传面包 还有一事更离谱｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
2026-06-11 15:55 HKT