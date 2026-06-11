潘焯鸿违禁令藐视法庭判囚21日 上诉得直改判罚款25万元 潘小文：希望佢唔好再口没遮拦

中科监察主席潘焯鸿2024年3月发布Facebook帖文及YouTube片段，称前助手潘小文在慈山寺「偷李嘉诚汉白玉佛」及盗窃口罩等。潘小文入禀控告潘焯鸿诽谤，高等法院下令禁止潘焯鸿发表相关诽谤言论、移除帖文及影片，惟潘焯鸿违反禁制令，民事藐视法庭罪成，判囚21日。潘焯鸿上诉称在禁制令生效后已移除影片，判监明显过重，且判监应是最后选项；潘小文一方则认为罚款未能反映事件严重性。上诉庭经考虑后裁定潘焯鸿上诉得直，改判罚款25万元。潘小文庭外称：「法庭系公平公正的，改罚佢25万，都希望佢唔好再口没遮拦」。

潘焯鸿一方：判监应是最后选项 罚20万已足够

代表潘焯鸿的大律师章培伟指，潘焯鸿不争议他确实违反禁制令，但他在得知禁制令生效的一星期内已跟从禁制令内容，把涉案5条影片由公开改为私人影片，故他最终亦已遵守禁制令，并无持续违令。章培伟强调判监应是最后选项，本案涉及前雇主与雇员的私人恩怨，潘焯鸿在影片中只提及他揣测有关口罩或玉佛的公共议题，并不涉商业利益，故建议本案判处20万元罚款已算充分。

代表潘小文（又名潘麒智）的大律师谭俊杰则指，原审法官曾考虑判处罚款，并非错误地没有考虑其他判刑选项。涉案影片有逾4万人次观看，观看次数亦可带来收益，并非不涉商业利益。谭俊杰重申缓刑或罚款均明显过轻，不足以反映潘焯鸿违反禁制令的严重性。

潘小文（又名潘麒智）庭外称，希望潘焯鸿「唔好再口没遮拦」。何健勇摄

改判罚款25万 潘小文：希望佢唔好再口没遮拦

上诉庭法官区庆祥亦提到，若涉及诽谤的影片广泛流传及多人观看，或加深潘小文的精神压力。章培伟则指，无可否认的是事件对潘小文的损害已造成且无法逆转，潘焯鸿的确违反禁制令，但判监实在过重，上诉庭需衡量判监是否显然不适当。

上诉庭法官张泽祐、区庆祥及林云浩经考虑后，裁定潘焯鸿上诉得直，撤销监禁刑罚，改判罚款25万元，将择日颁布书面理由。上诉庭考虑到潘焯鸿的户口被冻结，下令潘焯鸿需在7月23日前缴付25万元罚款。潘焯鸿上诉得直后指：「正义会得到彰显，我会勇敢面对」，潘小文得知潘焯鸿上诉得直后在庭外称：「法庭系公平公正嘅，OK啦，罚佢25万，都希望佢唔好再口没遮拦」。

案件编号：CACV563/2024

法庭记者：刘晓曦