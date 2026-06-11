世界杯2026｜酒吧业指瞩目赛事生意或增两成 茶餐厅嫌转播费高不直播

由美国、墨西哥、加拿大合办的世界杯2026（World Cup 2026）揭幕战将于香港时间明天( 12日 )凌晨3时在墨西哥城（Mexico City）举行，由东道主墨西哥迎战南非，首场开幕礼会在赛前90分钟(香港时间6月12日凌晨1时半)开始，全世界球迷引颈以待。不过，由于大部分赛事在香港时间凌晨至早上展开，有酒吧业界指出，开赛时间对酒吧生意构成挑战，但预计进入关键赛事阶段后，个别日子的生意额或比平日上升两成；有餐饮业界指出，往届有不少茶餐厅转播球赛，惟本届赛事转播权费用动辄数万元，开赛时间较难吸引大量客人光顾，故此难以回本，多数不会购入转播权。

开赛时间成酒吧挑战 料关键赛事生意额或升两成

兰桂坊协会总监张素媚表示，世界杯大部分赛事在香港时间凌晨或早上举行，对酒吧生意构成挑战，然而世界杯为球坛盛事，且兰桂坊的聚脚效应仍存在，预计进入关键赛事阶段后，个别日子生意额可能较平日有2成或以上提升，实际增幅视乎赛程及整体消费气氛而定。

为应对凌晨赛事带来的入座压力，她说各会员酒吧及餐厅将推出分时段优惠，其中欢乐时光优惠针对傍晚至晚间的客群，提供啤酒、鸡尾酒、红白酒畅饮等活动；睇波小食组合/晚餐精选则让顾客欣赏球赛前享用划算的晚餐组合；深夜特惠是就凌晨赛事提供限定饮品及小食折扣，期望留住忠实球迷。

将于指定周五及周六晚安排宣传大使 与顾客互动

她续指，协会将于指定周五及周六晚上安排宣传大使于区内与顾客互动、玩游戏，送出世界杯纪念礼品，并于7月中举办为期两天的「足球狂欢派对」，届时将有花式足球表演、摊位游戏等，客人可品尝阿根廷、巴西、法国等足球强国的街头特色小食与饮品。

香港餐旅业协会主席梁熙表示，世界杯毕竟是盛事，酒吧业界仍透过欢乐时光优惠、穿球衣享折扣或赛前打气活动等方式营造气氛，期望带动消费。不过，他相信很多茶餐厅为保持翻枱率，不希望客人「坐一晚睇波」，且转播权费用动辄由数万元至数十万元不等，若最终只有寥寥数名球迷到场，加上人工及水电成本，难以回本，故此多数不会购入转播权。

旺角伦敦大酒楼副总经理苏万诚指出，凌晨或早上开赛对酒楼生意弊多于利，预料世界杯举行期间客量更少，因为市民多选择在家观看，「睇完波、食埋早餐先出门」。他以自身为例，作为球迷亦不会早上特地到茶餐厅睇波，宁愿在家中观看。

他忆述，酒楼曾于2002年投资转播世界杯，当时时段合适，带动不少生意，但现时转播成本较高，且预计效果近乎零，故不购买转播权。

记者 蔡思宇

