Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉自称通利琴行代言人及抗拒警员 刘马车获撤欺诈罪 还押至7.20再讯

社会
更新时间：17:10 2026-06-08 HKT
发布时间：17:10 2026-06-08 HKT

外号「刘马车」的刘骏轩涉嫌讹称是通利琴行代言人，导致通利琴行名誉受损，另于天水围天恩邨阻差办公。刘早前被控欺诈等2罪，案件今于九龙城裁判法院再提堂，控方索取律政司意见后，认为欺诈罪的证据不足，申请撤控。裁判官莫子聪批准撤控申请，刘骏轩现被控一项抗拒警务人员罪。莫官另应辩方申请押后案件至7月20日再讯。刘骏轩原本在本案获准保释，他今保弃保释，须还押候讯。

29岁被告刘骏轩，现被控一项抗拒在正当执行职务的警务人员罪，指他于2026年2月13日，在香港新界元朗天水围天瑞路天恩邨恩泽楼某室内，抗拒在正当执行职务的警务人员，即一名警员。

获批准撤回的欺诈罪指，被告涉于2026年2月9日与同年2月11日之间，首尾两日包括在内，在香港某处意图欺诈并藉欺骗，即讹称自己为通利琴行有限公司的代言人，并在网上虚假宣传折扣，而诱使公众误以为该折扣存在并向通利琴行查询，而导致通利琴行名誉受损。

案件编号：KCCC504/2026
法庭记者：雷璟怡

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
3小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
28分钟前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
5小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
6小时前
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
00:26
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
即时国际
3小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
8小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
4小时前
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
影视圈
7小时前