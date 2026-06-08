涉自称通利琴行代言人及抗拒警员 刘马车获撤欺诈罪 还押至7.20再讯

外号「刘马车」的刘骏轩涉嫌讹称是通利琴行代言人，导致通利琴行名誉受损，另于天水围天恩邨阻差办公。刘早前被控欺诈等2罪，案件今于九龙城裁判法院再提堂，控方索取律政司意见后，认为欺诈罪的证据不足，申请撤控。裁判官莫子聪批准撤控申请，刘骏轩现被控一项抗拒警务人员罪。莫官另应辩方申请押后案件至7月20日再讯。刘骏轩原本在本案获准保释，他今保弃保释，须还押候讯。

29岁被告刘骏轩，现被控一项抗拒在正当执行职务的警务人员罪，指他于2026年2月13日，在香港新界元朗天水围天瑞路天恩邨恩泽楼某室内，抗拒在正当执行职务的警务人员，即一名警员。

获批准撤回的欺诈罪指，被告涉于2026年2月9日与同年2月11日之间，首尾两日包括在内，在香港某处意图欺诈并藉欺骗，即讹称自己为通利琴行有限公司的代言人，并在网上虚假宣传折扣，而诱使公众误以为该折扣存在并向通利琴行查询，而导致通利琴行名誉受损。

案件编号：KCCC504/2026

法庭记者：雷璟怡