粤车南下︱机场「易泊飞」服务范围6.15起扩至整个大湾区 全新「易泊游」7月推出

香港国际机场欢迎政府进一步扩大「粤车南下」计划。因应计划扩展，6月中开始，机场「易泊飞」服务范围将增至整个大湾区，并于7月推出全新「易泊游」服务，方便旅客自驾经港转机或到港旅游。

粤车南下增5个城市 「易泊飞」免入境直接登机

香港国际机场「易泊飞」服务于2025年11月推出，涵盖大湾区内广州、中山、珠海、江门四个广东省城市及澳门的合资格车辆（包括「单牌车」）。由今年6月9日起，「粤车南下」计划将增加5个广东省城市，包括深圳、东莞、惠州、佛山及肇庆，届时这些城市的旅客可申请使用「易泊飞」。5个新纳入计划城市的旅客，成功申请后由6月15日起可自驾经港珠澳大桥至香港国际机场旁的自动化停车场，经自动泊车系统处理车辆后直接前往机场禁区登机，飞往世界各地，过程中无需办理香港入境手续，合资格旅客更可申请飞机乘客离境税退税。

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6月中开始，机场「易泊飞」服务范围将增至整个大湾区。

7月推全新「易泊游」

另一方面，香港国际机场将于7月16日起推出新服务「易泊游」，方便大湾区旅客自驾访港。届时，来自整个大湾区的合资格车辆亦可申请「易泊游」服务，成功申请的旅客可于7月25日起自驾经港珠澳大桥抵达自动化停车场，经自动泊车系统处理后，即可乘坐接驳巴士前往港珠澳大桥香港口岸入境香港。

机管局行政总裁张李佳蕙表示，感谢中央、广东省及香港特区政府扩展「粤车南下」计划，为机管局自动化停车场项目提供更大支持。机管局会继续充分利用港珠澳大桥提供的便利，为旅客提供不同的多式联运服务，吸引更多大湾区旅客经香港国际机场前往世界各地；同时亦将会方便入境旅客前往机场城市SKYTOPIA体验不同设施，并推动香港的旅游业发展。