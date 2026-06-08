「粤车南下」7.25扩至大湾区全部9个城市 新增深圳、佛山、东莞等 入境市区名额增至每日200辆

《星岛日报》政情专栏「大棋盘」今早（8日）率先报道，引述消息指「粤车南下」将涵更多广东省城市、增出行名额。政府今午公布「粤车南下」的扩展安排。粤、港政府已于2025年底实施「粤车南下」，启动粤车入境香港市区和港珠澳大桥香港口岸自动化停车的「易泊飞」服务，与「港车北上」双轨并行，实现跨境自驾「双向奔赴」。

入境市区名额倍增至每天200架 推口岸「易泊游」服务

经考虑口岸运作、整体道路交通情况、用家的反应和市民适应程度，粤、港政府同意逐步扩展「粤车南下」至全广东省，先在今年中推广至粤港澳大湾区（大湾区）全部九个内地城市（即新增深圳、佛山、东莞、惠州和肇庆），入境市区部分的每天预约出行名额由100辆提升至200辆（维持每车留港最多3天），并推出口岸停车场的「易泊游」服务。

计划实施半年以来，整体运作有序畅顺，申请和预约出行数字节节上升。截至2026年5月底，入境市区部分约8,400个申请获批准参加，累计预约出行数目约6,700架次，在过去的内地劳动节黄金周，更超额预约二至三倍；而口岸停车场「易泊飞」服务已有超过8,600名用户申请，及超过4,000车次预约使用，相信有关数字会持续上升。

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明年首季前扩至全广东省21个城市

粤港双方将于今年6月15日起先让新增城市的粤车使用口岸停车场的「易泊飞」服务，及后于7月25日起让新增城市的粤车经大桥入境香港和提升预约出行名额，同时推出「易泊游」服务供全部9个内地城市的粤车使用。粤港双方将持续留意实施安排，并视乎实施情况，目标在2027年第一季或之前推广至全广东省21个城市。

运输及物流局局长陈美宝衷心感谢中央及广东省政府一直以来的大力支持，共同稳步推进「粤车南下」。陈美宝说，「北上、南下」开启两地居民自驾双向往来新模式，通过大桥营造大湾区互联互通新格局。「粤车南下」实施以来稳妥有序，已具备条件进一步逐步扩展。特区政府会继续按照确保安全、有效分流、完备配套和简便申请的策略推进「粤车南下」，让更多内地城市的客群包括消费力更高的个人和家庭来港，助力带动本港经济增长，促进粤港融合发展迈向新台阶。

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实施安排及时间表：

有关开放予新增城市用家申请、预约和出行的主要时间节点如下：

入境市区部分 6月9日上午9时起 向内地部门登记抽签 6月29日上午9时起 中签者向内地部门提交申请 7月25日凌晨零时起 按成功预约的指定日子经大桥出行赴港 口岸停车场 「易泊飞」 6月9日上午9时起 预约申请 6月15日凌晨零时起 经大桥驶入停车场泊车后，旅客于香港国际机场转乘飞机 「易泊游」*

7月16日上午9时起 预约申请 7月25日凌晨零时起 经大桥驶入停车场泊车后，旅客经大桥旅检大楼办理入境手续，再转乘本地公共交通工具前往香港各区

*「易泊游」服务将同步开放予大湾区全部九个内地城市。

至于「粤车南下」的具体申请和出行指引等资料，可浏览以下网页：