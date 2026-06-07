机管局：有信心今年机场客运量可达7000万人次 服务「若香港人都满意，世界各地人士都会满意」

香港机场管理局代表日前随行政长官李家超率领的代表团访问中亚，期间分别与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的航空合作伙伴签署两份谅解备忘录，国泰航空亦将于明年初开通每周三班直飞哈萨克阿拉木图的航线。机管局主席林天福表示，开拓中亚市场不仅有助客运，在战略上更有望将中亚打造成连接亚欧的「新货运枢纽」及「空中丝绸之路」。他又指，有信心今年机场客运量可达7000万人次。

林天福今早（6月7日）在电台节目表示，政府近年积极为香港争取航权，这对配合三跑道系统的发展至关重要。他强调，中亚航线的开通，其战略价值甚至大于单纯开发新市场。

机管局：中亚货运量激增5倍

他解释，以往香港有约13%的货运量需经中东转机至欧洲等地。但近期受中东战局影响，今年3、4月经中东的货运量一度大跌3至4成。欧美市场对香港极为重要，尤其是美国关税问题打乱全球供应链，受俄罗斯领空限制及中东局势影响，中亚正好填补了这个空缺。现时每周有15班货机来往本港与中亚两国。

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林天福指出中亚航线潜力优厚。今年首五个月，由哈萨克及乌兹别克飞抵香港的货运量达3,300多吨，较去年同期的约700吨激增近5倍，目前欧洲和中亚货运公司来港的货运公司，从17间增至29间，如果明年再加大航线，预计货量可超过1万吨。

拓中亚成新货运枢纽

而中亚航点北面是俄罗斯，南边是中东，可成为香港来往欧洲货运的新渠道，未来的中亚有望成为「另一个中东」，担当亚欧货运的重要枢纽。

客运方面，林天福指中东局势对客运影响相对微弱，因经中东转机的旅客仅占约2.5%。他透露，去年香港国际机场客运量达6100万人次，按年大增15%，增长率居全球主要机场之首。今年首四个月的客运量亦在高基数下再增长13%。

有信心今年客运量达7000万人次

现时本港机场连接220个航点，有超过140间航空公司营运，整体客量已非常接近2019年水平，部分主要航线甚至已超越疫前。林天福指，近期飞往欧洲机票价格高昂，反映市场需求依然十分旺盛。他对今年客运量达7000万人次充满信心，形容这将是一大「强心针」。

至于香港国际机场在Global Travel Awards 2026中，从全球众多机场中脱颖而出，荣膺「全球最佳机场」殊荣。林天福指，机管局多年来都是脚踏实地做好服务及配套，令旅客感到舒适、方便及满意。他笑言：「你知啦，香港人好有要求，所以我相信香港人都满意的话，世界其他人就应该都满意」。

在科技应用上，香港国际机场亦领先全球。林天福指，机场自2022年起已全面落实「人脸识别」技术，旅客从办理登机到上飞机均无需反复出示护照；而全面采用的新型安检系统更免却了旅客从行李中取出电脑及液体的烦恼，大大减轻了旅客的出行焦虑。

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