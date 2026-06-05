频食霸王餐并损坏信用卡机 澳籍男判缓刑18个月、罚款2千并赔偿1.2万元

50岁澳洲籍男子承认在港岛及尖沙咀一带食「霸王餐」，包括港岛香格里拉大酒店的自助餐等，餐费共值逾2千元。澳洲男今于东区裁判法院承认不付款而离去及刑事损坏等6罪，求情指他现时失业。主任裁判官张志伟留意到被告早前已因同类事件被起诉，该案亦以罚款了事。考虑到案件严重性，以及被告持续地无付款，张官认为适合缓刑，最终判处监禁6星期，缓刑18个月，以及罚款2千元。张官另下令被告就涉案手机等赔偿共逾1.2万港元。

被告MONKIVITCH Samuel Anthony，承认于2026年4月24日、5月4日、5月5日，分别4度在中环「琼天食堂」、太古广场港岛香格里拉大酒店7楼「CafeToo」、湾仔「一游」，及尖沙咀九龙香格里拉酒店M层「Cafe Kool」，明知须为价值合共2,039港元的餐费及自助餐餐费付款，或明知被预期须为该等服务即场付款，而不诚实地从上述餐厅离去，并无如所须般或被预期般付款，意图逃避支付应付的款项。

被告另被控于2026年5月4日，在中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店外，无合法辩解而摧毁属于 「Shangri - La International Hotels(Pacific Place)Ltd」的销售点终端机；以及在5月5日，尖沙咀漆咸道南100号香港历史博物馆外，无合法辩解而摧毁属于谭卓谦的一部iPhone15 Pro Max电话。

案件编号：ESCC1144/2026

法庭记者：雷璟怡