机管局与中亚航空伙伴签订谅解备忘录 加强双方中亚航空网络联系

香港机场管理局代表本周随同行政长官率领的代表团访问中亚，期间分别与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的航空合作伙伴签署两份谅解备忘录，加强香港与中亚地区的航空网络连系。而香港与阿拉木图的直航航线亦将于明年启航，进一步巩固香港国际机场的国际航空枢纽地位。

机管局与阿拉木图国际机场交换谅解备忘录

在行政长官李家超和哈萨克斯坦副总理兼国家经济部部长朱曼哈林的见证下，机管局主席林天福与阿拉木图国际机场Joint Stock Company的代表，阿拉木图国际机场主席 Goker Kose交换谅解备忘录。双方同意建立互惠伙伴关系，加强双方于提升航空网络连系、机场管理、可持续发展及航空人才培训等方面的合作。阿拉木图国际机场Joint Stock Company 负责营运及发展阿拉木图国际机场，该机场为中亚其中一个重要国际及区域航空枢纽。国泰航空将于明年首季开办每周三班往来阿拉木图的客运直航航班。

于行政长官(左七)率团访问中亚期间，机管局主席林天福(右七)与阿拉木图国际机场主席 Goker Kose(右一)交换谅解备忘录。

于行政长官(左六)率团访问中亚期间，机管局行政总裁张李佳蕙(右二)与乌兹别克斯坦Fly Khiva Group行政总裁Dilshod Hodjaev(左四)交换已签订的谅解备忘录。

管局行政总裁张李佳蕙(右)与乌兹别克斯坦Fly Khiva Group行政总裁Dilshod Hodjaev(左)交换已签订的谅解备忘录。

机管局主席林天福(左二)与阿拉木图国际机场主席 Goker Kose(右二)交换谅解备忘录。

与乌兹别克斯坦签备忘录 加强客货运及人才培训

此外，在行政长官李家超和乌兹别克斯坦总统战略发展顾问乌穆尔扎科夫的见证下，机管局行政总裁张李佳蕙与乌兹别克斯坦Fly Khiva Group行政总裁Dilshod Hodjaev交换已签订的谅解备忘录。双方同意就建立完善的客货运航空网络、提升营运和服务水平、可持续发展、人才培训等领域加强交流和合作。Fly Khiva Group 是以乌兹别克斯坦为基地的航空公司，目前营运往来中亚、欧洲及中东的客运航班，以及达至全球的货运航，包括自2024年开始往来香港与乌兹别克的货运航班。

香港特区政府亦与乌兹别克斯坦政府建立互免签证的安排，容许护照持有人免签证到访两地30天。与此同时，两地政府亦完成民用航空运输协定草签工作，双方航空公司可利用航线提供航班。

林天福：加强香港与中亚在客货运及商业往来联系奠下坚实基础

林天福表示，香港国际机场一直积极拓展航空网络，特别是在「一带一路」市场方面，而中亚是其中一个具策略意义的重要地区。今次与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦合作伙伴签署谅解备忘录，为加强香港与中亚在客货运及商业往来方面的联系奠下坚实基础。亦乐见国泰航空开通香港与阿拉木图的直航航线，未来将继续与特区政府紧密合作，拓展香港国际机场的航空网络，提升机场竞争力，进一步巩固香港作为国际航空枢纽的地位。

