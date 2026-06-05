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不堪新婚妻车祸重伤濒死 丈夫抢警枪图自尽判囚3月 官同情遭遇劝重新振作

社会
更新时间：13:30 2026-06-05 HKT
发布时间：13:30 2026-06-05 HKT

新婚夫妻前年7月骑电单车驶经龙翔道，收慢时遭私家车撞倒，妻子重伤入院。其39岁丈夫不堪妻子伤重即将离世，在深切治疗部病房试图抢夺警员佩枪自杀，被制服时他哭喊「我想死」、「我累死我老婆」。男子今于区域法院承认一项企图无牌管有枪械罪，法官陈广池对被告的遭遇深感同情，然而指出法庭须兼顾法理情，考虑到公众利益及案件严重性，终判处入狱3个月。陈官最后劝喻被告「千祈唔好做傻事」，又指亡妻必定希望他重新振作，被告哽咽点头回应。

妻子挨过乳癌化疗却避不了夺命车祸

陈官对于被告林显键失去妻子深感同情和伤心，指无疑对被告造成重大打击，然而这不等于被告可避免罪责。陈官指出若当日成功抢枪，可能对被告及病房内的其他人造成伤害，后果可大可小。

陈官形容被告的求情信令人动容并在庭上读出，被告先向当日在场的警员、护士及病人道歉。被告又解释与妻子的生日只差一天，求婚用的花束亦被好好保存。2023年初夏妻子确诊乳癌，但一一挨过化疗，同年圣诞节前夕二人注册结婚，虽无设宴或度蜜月，他们心中相信明天。

被告视妻如命冲动犯案愿承担责任

被告续指前年7月的车祸改变一切，当日正是妻子的艺术作品展览开幕日，妻子表示丈夫的出现为她黑白的世界增添色彩。被告认为妻子之死是他的失败，愿意承担责任，尊重法庭所有的安排。被告母亲的求情信指，儿子视其妻为生命支柱，新婚数月迎来车祸，儿子不眠不休守候妻子床边，一时冲动而犯错，望法庭轻判。

陈官强调法庭须平衡个人因素、公众利益及惩处所带来的讯息，本案实质重点在于被告企图抢劫。法庭接受被告不是用来伤害他人，但抢夺一把装满子弹的警枪，过程中可能会擦枪走火，祸及无辜人士。陈官指本案不适合判处缓刑或社会服务令，考虑后以6个月监禁为量刑起点，认罪加上酌情扣减，最终判处入狱3个月。

闻官劝勉振作「你老婆唔想你咁」被告低头落泪

陈官最后劝勉被告接受伤痕无法被改变，亡妻必然希望被告重新振作，又指被告尚有母亲在世，「千祈唔好做傻事，唔好行不归路」，「你老婆都唔想你咁」被告低头落泪。

被告林显键，承认一项企图无牌管有枪械罪。案发于2024年7月9日晚上探访时间，受害警长与一名警员到伊利沙伯医院6楼深切治疗部病房，处理一宗与被告无关的交通案件，房内有至少6人。受害警长的佩枪当时放在其右侧枪袋，内有6发子弹。

抢夺警长佩枪哭喊「想死」

警长及同袍处理完案件后欲离开病房，被告同时走向病房出口。被告突然从后抱住警长的腰，并将佩枪往后拉，警长即时保护枪袋以免佩枪被拔出，亦大喊「抢枪！」。警员和护士合力制伏被告，并拉开他捉住佩枪的手，当时被告一边哭一边大叫「我想死」、「我累死我老婆」、「我唔想做人」、「我想抢枪吞枪死」，又求制伏他的人让他死 。

事件导致警长左手手腕扭伤，左手有轻微擦伤，获批4天病假。被告同日被捕。在警诫录影会面中被告表示，2024年7月7日他驾驶电单车载著妻子，惟遭另一车辆撞倒，妻子重伤倒卧在他面前，吐血昏迷，之后再被送至医院治理，入住涉案病房的其中一张床。

闻妻临死萌生吞枪自杀念头

被告自意外后一直在医院陪伴妻子，期间他脚痛故打上石膏。案发当晚护士告知被告，其妻子生命指数极低，未必能撑过当天。被告不知如何继续活下去，无意中见到案中两名警员，遂萌生抢枪以吞枪自杀的念头。

被告比两名警员更近出口，当其中一名警员在他右边经过时，被告双手捉住警员并摸到某些装备，他不肯定有否摸到佩枪因没有看到。另一警员制服他时，被告尝试抢走佩枪不果。

因本案还押错过见亡妻最后一面

辩方求情指，被告由母亲一人抚育成人，任职水电工人。前年7月7日被告驾驶电单车接载妻子期间遇上意外，二人均重创。被告对于妻子重伤深感愧疚，案发当日得悉妻子情况急速恶化，被告崩溃并萌生轻生念头，因而犯案。

辩方直言本案是一个悲剧，被告因本案还押错过见亡妻最后一面，非常自责；又提及当时护士保护被告头部以免他「撼头埋墙」等。辩方续指被告确诊重度抑郁，他积极寻求协助，有服药及覆诊，现时接近完全康复。辩方呈上求情信，望法庭考虑非监禁式刑罚。

案件编号：DCCC1539/2024
法庭记者：雷璟怡

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