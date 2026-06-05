每日杂志丨充电桩多惹议 大澳新车场部署「超前」 全数安装咪表 居民忧旅客争泊免费位

大澳改善工程自2010年分阶段开展，当中的盐田公众停车场即将完工，有居民发现该处设置了超过150个公共电动车充电桩，更疑为区内首个收费停车场，惟大澳属老龄化社区，加上每日仅得10个电动车自驾游名额，质疑供过于求。有区议员指，泊车位没有划分为电动车专用，估计相关部门超前部署，做好基础设施以便利日后政策发展。有运输业人士强调，大屿山南部的封闭道路七弯八拐，不熟路况的市民不宜驾车前往，若发生意外可令整个大屿山交通瘫痪，故官方必先优化道路设计，改善公共交通服务以疏导人流，才作进一步开放禁区的部署。

大澳有「东方威尼斯」的美誉，惟区内向来缺乏公众泊车位，除了大澳巴士总站有停车场，部分车主亦会把车辆泊在龙田邨外的路旁。随着新建的盐田停车场即将落成，泊位不足的情况有望改善，惟有居民发现，该处设置了超过150个公共电动车充电桩，更疑似为区内首个收费停车场。

大澳有「东方威尼斯」的美誉。

大澳改善工程拟建盐田露天剧场曁休憩用地及公众停车场。 土木工程拓展署图片

环保署：为推动大屿山绿色驾驶

翻查文件，该停车场属「大澳改善工程」第二期第二阶段的项目之一，由土木工程拓展署在盐田兴建一个露天剧场暨休憩用地和公众停车场。去年底，离岛区议员叶培基提问有关「大屿山电动车充电设施」，获环境保护署书面回复指，为加强大屿山公共电动车充电网络，政府已透过有关拓展工程，在梅窝、大澳及东涌马湾涌相关停车位增设合共约270个电动车充电器，以推动大屿山的绿色驾驶。

以叶培基理解，署方鼓励接下来新规划的停车位也设置充电桩，如东涌也有停车场配置了1比1的充电设施。他指出，近年电动车市场迅速增长，盐田停车场的泊车位没有划分为电动车专用，估计相关部门超前部署，为2050年前实现碳中和、推动绿色运输作准备，「做好基础设施，便有空间配合日后政策发展。」有居民同意设置充电桩，坦言邻里有商有量，油车尽量不会占用电车位，「大家会守秩序，不会争位。」

但针对改为咪表收费，有居民忆述，运输署曾在3年前，就大澳巴士总站的路旁泊车位改为咪表收费咨询公众意见；有关泊车位每次交易的「最长泊车时间」会被设定为两小时，收费时段为每日上午8时至晚上8时，「起初没有人知，只是我刚好经过见到告示。」他坦言，居民也要上班，难以每两小时出外「入表」，即使有流动应用程式「入表易」，也甚为不便，「许多人一同反对」。结果大伙儿「争取成功」，上述路旁泊车位未有改成表位，未料到新建的盐田停车场已全数安装咪表，忧虑日后去旅行要另觅位置泊车，「好像改变了大澳的生活方式」。

运输署曾就大澳巴士总站的路旁泊车位改为咪表收费咨询公众意见。 受访者提供

居民同意设充电桩 盼油车勿争用

叶培基亦言，设置表位是提高车辆流转的工具，惟大澳与市区的交通状况有异，驾驶者的出行模式亦稍有不同，会续向署方反映居民意见，「没有咪表位更具弹性」。有居民亦担心，日后自驾游的旅客会倾向停泊免费泊车位，增加其泊车成本，「盼日后有便利或居民优先泊车的措施」。

现时「大屿山自驾游」计划，容许50部私家车逢周一至周五（公众假期除外）进入大屿山南部的封闭道路作康乐和消闲用途，当中包括10个电动私家车配额，有关配额已平衡现行大屿山南部作为自然保育区的规划、旅游配套设施的承受能力等因素；截至去年10月31日，已登记的电动大屿山的士数目仅5辆。

自驾游恐大增 徒添屿南负荷

有居民质疑，安装充电桩属「供过于求」，亦忧虑运输署会放宽自驾游配额，特别是增加电动车配额，以善用公共资源。香港汽车会会长李耀培也说，尽管电动车是大趋势，亦有感「资源错配」。他举例，正常司机会在出发自驾游之前为电动车充电，「当然不够电可以补给，但不是去到目的地作长期充电。」他补充，现阶段不清楚充电桩的充电速度，若然是「中充」，或要充8至10小时才充满，即使「快充」只需要半小时至1小时，但旅客长途跋涉驾车入大澳游玩，停泊数小时也合理。

有运输业人士强调，大屿山南部的封闭道路七弯八拐，不熟路况的市民不宜驾车前往，若发生意外可令整个大屿山交通瘫痪。

香港公共交通智库干事陈迪遥指，屿南道、深屈道和羗山道部分路段非常狭窄，对于增加外来车辆进入大澳有所保留，「若有交通意外，可致整个大屿山交通瘫痪。」李耀培同意指，屿巴必经相关公路，自驾游车主或要时刻注意避车，加上道路设计仍未完善，存有危险性，「先改善某些急弯和窄路，继而进一步开放自驾游会更好。」

疫下港人无法外游，长假期有大批市民候车进入大澳。

运输署：新场为支援剧场表演

运输署回复指，2023年至2025年间，「大屿山自驾游」计划的配额（包括电动私家车的配额）均持续全数派发予成功申请者。署方续说，大澳盐田拟建的公众停车场，主要是为了支援剧场表演活动需要，以及纾缓区内长久以来的泊车需求，现阶段没有计划进一步调整「大屿山自驾游」的配额。署方会密切监察计划下配额的需求、大屿山南部的交通情况及泊车位供应，并因应情况作出检讨。

土木工程拓展署回复指，盐田龙盛街公众停车场将提供155个私家车泊位及9个电单车泊位，署方于2023年2月咨询立法会工务小组委员会时，委员提出增设电动车充电设施的诉求，故以试点形式为该停车场全数泊位提供电动车中速充电器；同年8月，该署就相关工程透过离岛民政事务处咨询相关离岛区区议员、大澳乡事委员会和村民代表等，方案获普遍支持。

就大澳乡事委员会建议缩短充电时间，署方在检视当区电力设施及承载力后，将其中两个私家车泊位改设快速充电器。目前安装工程已进入最后阶段，政府有关部门亦正筹备相关营运服务合约的招标工作，待合约批出后，充电设施会尽快开放予公众使用。

新大屿山巴士公司开设X11R号线，来往大澳和东涌世茂喜来登酒店。

智库倡改善配套延伸巴士线疏导人流

有交通智库建议从改善公共交通服务入手，疏导大澳和东涌市中心的人流。

香港公共交通智库干事陈迪遥对比大澳和昂坪的交通配套，前者主要是靠新大屿山巴士和渡轮服务，屿巴分别来往大澳至东涌市中心、梅窝和昂坪3地，渡轮则来往大澳和屯门；后者有缆车服务，有助疏导旅客，同时屿巴开办了1R路线，在星期日及公众假期早上设3个班次，由红磡红鸾道出发，途径尖东和太子，再直达昂坪。陈认为，大澳可以参考昂坪加强公共交通网络。他举例，现时屿巴设有X11R号线，来往大澳和东涌喜来登酒店，当中仅5个中途站，故被称为「特快车」，惟假日收费接近原有11号线贵逾倍。他认为，现时客人只能在东涌转乘其他交通工具前往市区，巴士公司可考虑延伸X11R路线，以吸引更多乘客乘搭，同时疏导东涌的人流。

缆车服务有助疏导昂坪旅客。

有交通智库干事对比大澳和昂坪的交通配套，认为前者可参考后者延伸巴士服务。

逾20人旅行团同搭巴士 居民等车时门长又长

有居民反映，近日越来越多旅行团乘坐公共交通工具前往大澳，令候车时间增加，无奈历年争取大屿山居民优先乘车证不果，盼有关部门与巴士公司多作沟通，减低对居民的影响。

有大澳居民分享，曾遇过一行逾20人的旅行团一同排队轮候大屿山巴士，此情况在假日更是常见，大大加长了居民的候车时间，「旅游有需要，居民也有需要。」他说，历年也曾向巴士公司争取开办「居民证」，让居民排另一条队优先上车，无奈对方一直说「做不到」，最终便不了了之。他续指，近年巴士公司开设「特快车」X11R号线，声称「不停站」由大澳直达东涌世茂喜来登酒店，惟平日及假日车资分别为31.5元及43.9元，「长者有优惠，但普通市民没有车费补贴，不会特意坐该辆车。」他盼望巴士公司多留意情况，作出适当部署，为居民设想。

记者：仇凯瑭