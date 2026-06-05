律师会与乌兹别克斯坦共和国律师协会签订谅解备忘录 推动两地法律合作

香港律师会（「律师会」）会长汤文龙昨日(4日)继续随同由行政长官李家超率领的商贸代表团，于乌兹别克斯坦塔什干进行历史性访问。访问期间，律师会与乌兹别克斯坦共和国律师协会正式会面并交换谅解备忘录。

深化两地法律制度交流 探讨金融中心合作机遇

乌兹别克斯坦共和国律师协会成立于2008年，为该国律师的自我监管机构，负责制定及执行专业道德标准，目前代表逾7,000名律师及4,000家律师事务所。会面期间，汤文龙与该会主席 Shukhrat Sadikov 就两地法律制度进行了深入且具前瞻性的交流。

双方重点探讨了乌兹别克斯坦政府计划成立「塔什干国际金融中心」（Tashkent International Financial Centre）的愿景，并就该中心为塔什干营商环境、国际商事法庭及国际仲裁中心等法律服务所带来的庞大合作机遇交换意见。Shukhrat Sadikov 对香港卓越的法律制度，以及律师会的悠久历史与架构表示高度赞赏。汤文龙更即席诚邀 Shukhrat Sadikov 于明年访港，出席律师会120周年庆典；邀请获欣然接受，期望能促进更紧密的专业交流，为两地法律服务发展注入新动力。

特首见证备忘录交换 肯定香港法律服务优势

同日晚上，在香港特区政府及香港贸易发展局主办的商务晚宴上，双方在行政长官李家超先生的见证下，举行谅解备忘录交换仪式。李家超在致辞中特别提到此份备忘录的签署，并强调香港在法律服务方面积累的深厚而悠久的经验，以及备受尊崇的司法制度，让香港正迅速发展成为国际法律及争议解决服务中心。

发挥香港优势 支援企业开拓国际市场

随著企业加速拓展海外投资，市场对具备国际视野及实务经验的法律专业人士需求与日俱增。香港目前拥有约14,000名本地律师及900多家本地律师行，具备绝对优势为乌兹别克斯坦企业开拓国际市场提供全方位支援，涵盖跨境并购、投资与融资、知识产权保护、保险及争议解决等多元化专业法律服务。

延续中亚合作 建立全球法律网络

连同是次签订的备忘录，律师会至今已与来自34个司法管辖区的52个律师协会及法律机构，合共签订了55份谅解备忘录，成功建立广泛而稳健的环球法律网络。深化与全球伙伴的合作，并积极拓展跨境法律服务及争议解决的新机遇，进一步巩固香港作为「超级联系人」及「超级增值人」的不可替代角色。

此次合作承接了律师会早前与哈萨克斯坦共和国国家律师协会，以及于2022年6月与阿斯塔纳国际金融中心管理局签署的谅解备忘录。律师会将乘势而行，延续与中亚地区同业的紧密交流。

