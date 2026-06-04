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港珠澳大桥往澳门配额抽签结果出炉 申请人下周一起将收到邀请

社会
更新时间：18:18 2026-06-04 HKT
发布时间：18:18 2026-06-04 HKT

新一批经港珠澳大桥往来港澳的香港跨境非商用私家车常规配额抽签结果出炉，上月成功登记的申请人可即上网睇结果。由6月8日、下星期一起，中签者会按先后次序经电邮及邮寄收到邀请，提交申请表及资格证明文件，申请者要于邀请发出日起30日内交齐文件。

运输署表示，粤港澳三地政府完成审批后，相关申请者会正式取得配额，并获发封闭道路通行许可证，最快可于今年7月13日起经大桥进出澳门市内，次数不限，有效期一律至2029年7月12日。

运输署表示，今次提供1400个配额，除符合在澳门就业或从事商业活动资格的「资格类别」个人及公司配额各500个外，首次公开予所有香港永久性居民及注册公司申请「公开类别」，个人及公司配额各200个，方便市民自驾到澳门工作、经商、探亲或旅游，推动便捷跨境通行。

市民如欲查询，可电邮 [email protected]，或致电: 2804 2600

 

 

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