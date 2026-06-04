Save Lily｜DNA确认具亲子关系 Danny暂住收容所 会否与父母重聚须看四大因素！

「Save Lily」事件中涉事的43岁姓曾父亲及39岁姓关母亲，在今日（4日）经DNA样本比对后，证实男婴Danny与他们具血缘关系，公众关注Danny后续安排。

DNA证血缘关系 男婴暂由社署托管

社福界立法会议员陈文宜透露，社会福利署已就事件中的男婴Danny向法庭取得保护令，目前暂被送往收容所，由社署托管。最新的DNA化验结果亦已证实相关血缘关系。她强调，现阶段当务之急是确保男婴得到最妥善的照顾，相信政府后续的监护安排会以儿童福祉及相关法例规定为依归，作出妥善部署，而本地社福界亦已准备就绪，随时为有需要的家庭提供支援。

四大因素评估Danny重返家庭

陈文宜解释，现行保护儿童机制的出发点非常明确，是在保障儿童安全的前提下，协助家庭逐步恢复照顾能力。当儿童需要暂时接受保护时，社署会透过社工持续跟进，并由不同专业团队进行全面评估，以深入了解家庭面对的实际困难及所需支援。若家长希望接回子女，通常需要经历一个循序渐进的过程，包括透过定期探视、接受适切的支援服务，以及逐步改善家庭照顾环境。专业团队在评估儿童是否适合重返家庭时，主要考量四大核心因素：第一，家长照顾能力是否提升；第二，家庭原有风险因素是否有效消除；第三，家长是否持续积极配合跟进；第四，儿童的安全感与心理健康状态。评估过程会综合社工、医护及学校等不同专业团队的密切观察，全面确保家庭已具备安全稳定的成长环境。

法庭命令个案须经司法批准

陈文宜补充，在相关风险得到妥善处理的前提下，当局会积极考虑让儿童返回家庭；但若个案涉及法庭命令，有关安排最终仍须经由法庭批准。她理解家长渴望尽快与子女团聚的心情，当孩子需要暂时离开家庭时，父母往往会面临巨大的情绪压力和实际生活困难，然而要让家庭重新具备照顾幼儿的能力并妥善处理各类事务，持续的专业后续跟进与支援必不可少。她期望事件最终能得到圆满解决。

狄志远倡设正确照顾工作坊 三准则评估Danny父母育儿能力

对于Danny的后续抚养安排，前社福界立法会议员狄志远接受《星岛头条》电话访问时透露，社会福利署会从三方面评估Danny的父母能否提供有效照顾。评估过程由具专业资格的社工进行，通过评估后仍会持续监管，包括定期家访及为Danny安排身心健康检查，以确保家庭的完整性有利Danny健康成长。

狄志远指出，三项评估准则包括：第一，家长是否愿意接受心理辅导，以评定其心理健康状况；第二，家长是否愿意接受教导，纠正错误的照顾儿童方式；第三，现时居住环境会否对Danny的健康成长构成不利影响。

对于今次事件所反映的照顾观念问题，狄志远认为，在网络资讯发达的时代，不少父母从不同途径学习各种照顾方式。他举例指，就如生病后如何治疗一样，有人相信身体能够自愈而不用服药，有人认为中医较佳，也有人认为西药更好。因此，Danny的父母可能是从中接触到独特的照顾方法，加上家长的个人执著，坚持自己的方式是为了孩子更好的成长，从而衍生出错误的照顾观念。

狄志远建议，政府可为家长开设「正确的照顾孩童工作坊」，让家长学习科学化的照顾方法，为孩童建立健康的成长环境。

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