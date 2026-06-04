消委会｜30款发声发光玩具近5成不符安全标准 1款电子琴音量超标或损儿童听觉

【消委会/玩具安全/幼儿玩具/发声玩具/玩具】家长为子女挑选儿童玩具时，往往容易忽视其发声及发光功能背后隐藏的潜在健康风险。消委会近期测试了30款市售的发声及发光电玩具，发现其中有高达5成样本未能完全符合欧洲相关安全标准。

是次测试参考欧洲玩具安全标准EN71-1及电玩具安全标准EN IEC 62115，对各样本进行机械和物理性能测试，以及电气安全性能测试。当中售价仅$49元近耳玩具Top tots Count'n Call Phone 及售价$158元Disney Princess Walkie、$149元的Disney Frozen Magic Microphone等在安全测试中表现理想。

消委会是次测试共涵盖30款具备发声及／或发光功能的电玩具，全数以干电池驱动。测试样本包括手提电话、电子琴、对讲机、宠物小狗、手枪、火车等，售价介乎$28至$399，主要购自玩具零售店、百货公司及儿童用品店。全部样本均可发出声响或音乐，当中22款同时具备发光功能。参考欧洲玩具安全标准EN71-1，按设计特点及实际玩乐方式，这30款样本共划分为以下5种类别：

玩具类别 样本数量 样本编号 近耳玩具 5款 CT1至CT5 手持玩具 5款 HT1至HT5 具语音功能的手持玩具 4款 HV1至HV4 桌面玩具 13款 TT1至TT13 具语音功能的桌面玩具 3款 TV1至TV3

30款样本所划分的类别。消委会网页截图

30款样本所划分的类别。消委会网页截图

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玩具上标示准确的适用年龄，对家长为儿童挑选合适玩具至关重要。是次测试委托独立实验室，根据各样本的结构、设计特点和建议玩法，参考欧洲等地的玩具适用年龄判定指引，评估各样本的适用年龄组别，并与产品本身标示的适用年龄进行比对。结果显示，全部30款样本的经评估适用年龄组别均与其标示相符，整体表现理想。

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测试参考欧洲玩具安全标准EN71-1，检视样本在正常使用及合理预见的滥用情况下，是否含有可被误吞的小部件、存有刺伤或割伤风险的尖点或锐利边缘，以及发出声响是否安全。结果显示，30款样本中有29款通过标准，仅有1款未能符合音量安全要求。

儿童的听觉系统尚在发展，容易受高音量刺激影响。EN71-1标准按玩具结构、预期用途及发声时间，订立相应的声音输出安全限值。技术人员测量了平均声音水平（LpA）和瞬间最高声音水平（LpCpeak）。

测试发现，具语音功能的桌面玩具样本「Lezile Little Musician」的玩具电子琴，在音乐模式下于50厘米距离量得的LpA为83.6分贝，超出桌面玩具第1风险级别（发声持续超30秒或占玩乐时间超3分之1）的80分贝上限。另外，在供唱歌使用的语音模式下，量得的LpA更达85.3分贝，超出语音玩具第1风险级别的80分贝限制，未能符合标准要求，或会损害儿童听觉。

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电气安全测试参考欧洲电玩具安全标准EN IEC 62115进行。在30款样本中，有22款通过电气安全要求，其余8款则在电池室结构方面未能合规，可能增加儿童接触电池的风险。

电玩具的电池室必须保持紧闭，以防电池外露。这可避免儿童误吞电池导致窒息或化学灼伤，也能防止因电池漏液而刺激皮肤及眼睛。

针对采用AA或AAA电池的玩具，标准规定在锁紧电池盖下进行拉力及跌落测试。测试发现，桌面玩具样本「IWAYA CORPORATION BABY CHIHUAHUA」及「优优虎公主电话机」在测试后电池室打开、电池外露，未能合规。而采用LR44「钮扣电池」的样本，在相同测试下则全数合规。

然而，标准亦规定，若电池室盖以螺丝固定，在盖打开时对螺丝施加20牛顿拉力并维持10秒，螺丝不应脱落或分离。测试显示，1款采用钮扣电池的样本「Long Stream Music Cellular Phone」及6款采用AA/AAA电池的样本（MARUKA Sumikkourashi HOSHIZORA Stick 、港玩ULTRAMAN BLAZAR TOY、港玩合金回力香港新款的士(红色)、港玩 nailoong 交通信号灯、优优虎公主电话机及Lezile Little Musician），其电池室螺丝与盖分离，不符合标准要求。

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在光学安全方面，22款具备发光功能的样本，其亮度及光辐射水均符合标准，表现令人满意。

然而，在标示及警告字句上，有多款样本表现欠佳。检视发现，8个样本欠缺部分规定的警告字句。此外，有3个样本具备会产生闪光的功能，却未按标准标示可能引发光敏性癫痫的风险。

在语言及条例合规方面，7个样本的说明或警告字句未同时提供中英文版本，或英文版被贴纸遮盖。另外，根据《玩具及儿童产品安全条例》，玩具须在显眼处标示安全存放、使用、耗用和处置的中英文警告，以及制造商、进口商或供应商的名称和本港地址。然而，有4个样本CT未提供名称及/或本港地址，未能符合本港法例规定。消委会已将相关样本资料转交海关跟进。

是次检测结果显示，30款样本中有约5成在音量安全、电池室设计或警告字句标示上，未能符合EN71-1或EN IEC 62115标准的要求，整体安全情况不太理想。消委会敦促相关制造商及供应商认真检视测试结果，改善玩具的安全设计与标示资料，以提升产品安全程度，为儿童提供更佳的保障。

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在选购及使用具有发声、发光功能的电池玩具时，应特别留意产品标示及使用安全，以减低对儿童安全构成潜在风险：

留意产品标示的适用年龄，并按儿童实际年龄选购。

购买前应仔细检视产品及包装上的安全标示和警告字句，尤其是更换电池的资讯，并确保内容清晰、完整。

儿童每次使用玩具前，应先检查玩具，确保没有容易松脱的细小部件、尖锐边缘或尖点等风险。

应按照产品说明及警告指示使用玩具，并避免让儿童长时间把发声玩具贴近耳朵把玩，以减低儿童听力受损的风险。

使用发声玩具时，宜控制音量（如可调校）及玩乐时间，如发现音量过大或令儿童感到不适，应立即停止使用。

若玩具设有闪光或快速变换灯光效果，应留意其可能引发不适反应，并避免让儿童长时间直视发光部件。

对于使用电池或充电池的玩具，家长应负责安装、更换及充电，并确保电池室已妥善固定，防止儿童自行打开。

用尽或损坏的电池应立即取出并妥善弃置，切勿让儿童接触或把玩电池；如怀疑儿童误吞电池，应即时求医。

如一段时间内不会使用玩具，应将电池取出。

存放玩具及电池时，应远离热源及潮湿环境。

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