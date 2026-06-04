天文台｜明日极端酷热 市区最高气温35度 新界达36、37度

广东沿岸风势微弱。同时，骤雨正影响广东沿岸。本港方面，今早大屿山部分地区录得约10毫米雨量。此外，一个低压区正为南海中部带来不稳定天气，并向北至东北方向移动。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。初时局部地区有雷暴，日间部分时间有阳光及酷热，市区最高气温约34度，新界再高一两度。吹和缓西南风。

展望明日极端酷热，新界气温达36、37度。星期六有几阵骤雨及雷暴，部分地区仍然酷热。随后两三日间中有骤雨，高温天气缓解。

分区气温

九天天气预报

位于南海中部的低压区会缓慢发展并向北至东北方向移动，与广东沿岸保持一定距离，在今明两日横过南海东北部，大致移向台湾一带。同时，受其相关的下沉气流影响，广东地区风势微弱，极端酷热，而高温亦会触发骤雨。预料一道广阔低压槽会在周末至下周中期于华南沿岸及南海北部徘徊，并为该区带来大骤雨及狂风雷暴，高温天气有所缓解。受偏东气流影响，下周中至后期广东沿岸仍有骤雨。