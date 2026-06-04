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天文台｜南海东北部低压区已增强为热带低气压 会与香港保持约500公里或以上距离 挂风球机会低

社会
更新时间：06:39 2026-06-04 HKT
发布时间：06:39 2026-06-04 HKT

天文台表示，位于南海东北部的低压区已增强为热带低气压，并位于本港800公里范围内。预料该热带低气压会在今明两日向东北方向移动，并会与香港保持约500公里或以上距离，大致移向台湾一带。预料该热带低气压会稍为发展，但其北侧对流较弱，除非该热带低气压显著增强或采取较为接近珠江口的路径，否则需要发出热带气旋警告信号的机会颇低。天文台会密切监察该热带低气压的发展。而受其相关下沉气流影响，预料今明两日本港部分地区极端酷热，高温亦会触发骤雨。市民请留意天文台的最新天气消息。

明日极端酷热  新界最高达37度

广东沿岸风势微弱。同时，骤雨正影响广东沿岸。本港方面，今早大屿山部分地区录得约10毫米雨量。此外，一个低压区正为南海中部带来不稳定天气，并向北至东北方向移动。

本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。初时局部地区有雷暴，日间部分时间有阳光及酷热，市区最高气温约34度，新界再高一两度。吹和缓西南风。

展望明日极端酷热，新界气温达36、37度。星期六有几阵骤雨及雷暴，部分地区仍然酷热。随后两三日间中有骤雨，高温天气缓解。

位于南海中部的低压区会缓慢发展并向北至东北方向移动，与广东沿岸保持一定距离，在今明两日横过南海东北部，大致移向台湾一带。同时，受其相关的下沉气流影响，广东地区风势微弱，极端酷热，而高温亦会触发骤雨。预料一道广阔低压槽会在周末至下周中期于华南沿岸及南海北部徘徊，并为该区带来大骤雨及狂风雷暴，高温天气有所缓解。受偏东气流影响，下周中至后期广东沿岸仍有骤雨。

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