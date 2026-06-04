每日杂志‧人物志｜自嘲研究路上「孤独过毒菇」 邓铭泽乐散播知识孢子

炎热的夏日午后，大埔滘自然护理区迎来几阵骤雨。真菌学家邓铭泽（Alvin）撑着伞，走过湿滑的石阶，不时俯身在枯木落叶间，寻找悄然冒出的菇菌。多年前，他因缘际会踏入真菌研究，在这条学术路一走就是26年。从穿梭山林研究菇菌，到协助医生辨认毒菇，甚至以专家身分为法庭提供意见；一朵朵菇菌，不仅引领他看见自然的奥妙，也让他拥有了意想不到的人生经历。尽管社会对菇菌的关注仍然有限，Alvin仍乐得当个拓荒者，继续代本地菇发声，亦盼像菇菌散播孢子一样，透过教学与分享，将知识传承给更多人。

邓铭泽表示，不能单以颜色判断菇菌是否有毒。 受访者提供

大埔滘自然护理区拥有丰富的菇菌种类，图为蚝韧革菌。

说起Alvin最为人熟知的身分，离不开真菌专家及注册树艺师；旁人找上门求助，也多与菇菌及树病有关。然而，问到两者在人生中孰轻孰重，他毫不犹豫笑道：「当然是菇！菇占八成，树占两成，有些人还叫我『菇王』。」

带领生态导赏团积累经验

在他眼中，寻找菇菌的过程好比捉迷藏，永远无法预料下一刻会有甚么发现，「当你找它的时候，它不出现；你不找它的时候，它就到处『走』，这就是它的迷人之处。」他曾为了寻找靛蓝乳菇，走遍香港大大小小的山，最终在港岛径发现其踪影。

邓铭泽在港岛径找到的靛蓝乳菇。 伍洁芸摄

为何选择研究真菌，他坦言并没有特别的原因，「许多人问过我为甚么喜欢菇，为甚么做菇的研究？其实只是排除法。」他笑言，当年面对海洋生物等不同研究方向，始终提不起太大兴趣；直到接触当时在香港大学任教的国际知名真菌学家Kevin Hyde，才正式踏上真菌研究之路，其后更先后取得植物及微生物生态学硕士和真菌学博士学位。

邓铭泽早年曾出版《一菇一世界》，并专程飞到国外赠书给Kevin Hyde教授，感谢对方的教导。 受访者提供

求学期间，Alvin开始带领菇菌生态导赏团，一边训练领队技巧，一边学习菇菌知识，「做生态导游就要不停去鞭策自己学习，其他的生物也要学。」一次次的实践，加深了他对菇菌的认识，同时也积累了讲解、领队及野外应变等经验。

邓铭泽自2008年起开始带领生态导赏。 受访者提供

尽管因为热爱而进入港大修读生物学，惟面对不明朗的就业前景，他坦言一度感觉前路渺茫。他说，由于香港农业规模较小，连带对植物病理等范畴的人才需求亦不高，「没有地方吸纳我们，毕业等于失业。」

眼见不少同学陆续转行，他却始终不愿放弃。适逢当时社会对树木管理及风险评估的需求逐渐增加，他在2010年辗转成为注册树艺师，并为政府提供树木病害检测服务。虽然身分有所改变，但他始终没有离开自己最感兴趣的真菌世界，反而凭借树木与真菌的紧密关系，逐步发展出独特的专业道路。

邓铭泽展示蜂虫草。

遇医院紧急咨询辨认毒菇

2014年，半山罗便臣道发生严重塌树意外，一名途经的孕妇被压毙。Alvin仍清晰记得，事故发生不久便收到树木管理办事处总监的来电，请他协助化验样本，判断树木是否受真菌感染，「样本送过来的时候，上面还沾有血渍。」

最终涉事树木证实感染褐根病，他亦以专家证人在死因庭上作供。这次经历让他深刻感受到专业的重要性，「生态学家上法庭的机会，可能是百万中无一的，法庭要找专家中的专家，这就是使命感。」近年的粉岭高尔夫球场司法覆核案，他同样就植物的健康、生长及病理等范畴，撰写专家证人誓章。

不过，相比起上法庭，他更常遇到的是来自医院的紧急咨询，如新冠疫情期间，曾接获医生来电，称竹篙湾隔离设施的墙壁长出菇菌，有市民误食后中毒，「医生让我在下午6时半前辨认出菇菌，因为那个人在抢救。」

回看这些经历，Alvin说充满感恩及荣幸，「可以用自己的知识去帮助别人。」他笑道，菇菌为他带来很多美好、难忘的回忆，也让他的人生更具意义。

邓铭泽指出，菇菌有许多颜色，图为三硫色蘑菇。 危令敦摄

被问及研究路上是否感到孤独时，他幽默形容「孤独过毒菇」，但同时认为这也是个人优势。他指，由于本地从事真菌研究的人极少，进行研究时反而留有更大发挥空间，「我研究了26年，试过不同课题，其实挺有趣的。香港没有人做，我就喜欢做没有人做的研究。」

他说，近年访问邀约减少，或与内容重复，加上人工智能日渐普及，部分基础问题已可被快速解答有关。但他仍相信，真正复杂而涉及判断与经验的问题，始终需要由人来回应。

邓铭泽指，菇菌通常会在雨后1至2日现身，现时是欣赏本地菇菌的好时机。

借镜菇菌共生模式学习合作

Alvin表示，真菌远比人类更早在地球出现，它们的世界较人类更先进，在漫长演化中，亦多以共生方式生存。他指出，从演化博弈论角度看，真菌并非单纯竞争，而是倾向合作，「大部分都是共生菌，透过合作、共赢，才能延续下来。」

他认为，人类社会同样可以借镜这种模式，「不要害怕吃亏，学会合作」，才能走得长远。

他亦提醒，真菌在形塑这个世界中扮演了重要角色，无论在演化还是地球历史里，同时亦与未来食物及环境保育等议题息息相关。因此，他一直希望透过菇菌导赏、教学及出版书籍等，将复杂的科学概念，转化为大众容易理解的内容。

近年，Alvin与薄凫林牧场合作，带领生态导赏员前往薄扶林水塘进行地区性的菇菌普查与数据更新。去年更发现全新品种，属全球首次纪录，目前正与广东省的专家合作，待收集到足够标本后准备正式发表。

为提升公众对菇菌的认识，薄凫林牧场亦于去年推出菇菌导赏团，Alvin为此特别设计菇菌图鉴。他指出，薄扶林一带菇菌种类丰富，因此希望透过培训导赏员，带领公众认识市区以外的品种，「市区常见的可能只有2、3种，郊外有500多种，甚么颜色都有，甚至有4种发光菇。」

邓铭泽希望透过有趣的方式，向公众宣传菇菌知识，图为菇菌吊饰。

然而，在推广知识的同时，他亦留意到社交媒体上出现不少采菇的帖文，对此他特别提醒公众切勿跟风采摘，「很容易中毒，尤其在广东省曾出现误食致命白鹅膏的个案，甚至导致家庭死亡，并不值得为了『打卡』冒险。」他强调，菇菌辨识需要专业知识，切勿轻率尝试。

Alvin去年起于香港中文大学生命科学学院担任讲师，教授环境学相关硕士课程。他盼透过教学培育下一代，在世界留下「种子」，等待某天开枝散叶，「我希望能跟随菇菌的利他精神，帮助到这个世界。」

菌丝物料坚硬防火 可望制成砖头包装材料

菇菌在科研界正逐渐展现潜力。Alvin指出，菌丝物料近年被视为热门的「基于自然的解决方案」（Nature-based solution），有望取代部分发泡胶产品。

菌丝物料近年被视为热门的「基于自然的解决方案」，图为树叶上的菌丝体。 危令敦摄

他解释指，菌丝物料具一定硬度、防火及防水性能，未来甚至有机会应用于制作砖头、门板及包装材料。目前国际间已开始利用菌丝物料，作为运输时支撑电脑的包装材料，以替代发泡胶；有奢侈品牌研发菌丝皮革，减少对水牛皮的依赖；有运动品牌将其应用于球鞋及球网之上。

然而，相较于海外对真菌研究的重视，本港相关的研究资源仍然有限。Alvin形容，菇菌一直是被忽视的一环。过去他曾多次向不同政府基金申请研究经费，「99万元或者49万元我们都申请过，价钱是相差很远，但很遗憾审批者还是不重视菇菌。」

图为红拟锁瑚菌。

他忆述，早年曾获广东省的研究基金资助10万元，并完成一次菇菌普查。惟之后因经费问题，未能持续进行大型普查，他期望政府未来能投放更多资源支持真菌研究。

记者：潘明卉