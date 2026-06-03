钟景辉离世｜树仁授荣誉博士盛赞为「戏剧界伯乐」 曾发掘周润发杜琪峰

人称「King Sir」的著名戏剧大师钟景辉今早( 3日 )于家中安详离世。钟景辉拥有奥克拉荷玛浸会大学演讲及戏剧系学士，以及耶鲁大学戏剧学院艺术硕士，一生对香港演艺界、戏剧教育及文化事业贡献辉煌。他曾获公开大学、演艺学院及树仁大学颁发荣誉博士。

赞辞颂扬钟为「儒者」、「戏剧界伯乐」

香港树仁大学于2018年向钟景辉颁授荣誉文学博士学位以表彰其贡献，赞辞由树仁大学新闻及传播学系副教授黄仲鸣执笔，当中称赞钟是儒者，无论做人之道，为业之道，他都遵从「儒」这字。赞辞又提到，钟以身教、言教来点亮了香港戏剧，那熠熠的成就，堪称独步。即使已年逾八旬，仍有雄心栽培后进，黄仲鸣更形容钟是影视戏剧界的伯乐。

赞辞中指，钟景辉曾创办无线艺员训练班，以及任演艺学院戏剧学院院长。在两职位中训练了一大批戏剧专才，包括影坛巨星周润发及名导杜琪峰，为香港演视话剧界提供了生力军，点缀了无限光辉。

最满意哪些作品？ 钟：下一个

钟景辉在获颁荣誉博士后谈及教学与演戏间的关系，表示教书时要令学生保持兴趣，「都系等于有啲演戏成份喺里头」，称要令学生信服，才能让其听得有趣。谈及保持谦虚，钟称「你几叻都好，永远有人叻过你嘅，自己所认识嘅嘢都有个极限」。

被问到最满意自己的哪些作品，钟景辉表示，「我成日答呢个问题，我都话下一个。因为你每做完一个嘅时候呢，再睇返始终都会觉得点解我唔咁样做，咁样做会唔会比较好啲呢？始终你都会发觉有啲地方可以改良。咁所以就希望等下一个机会，可以改良，可以做得更好啲」。