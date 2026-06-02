Save Lily︱孙玉菡：社工多次登门造访、等到深宵均未能接触该对父母 终以电邮取得联络正安排约见

港人夫妇于2023年底在瑞典非法居留期间，2岁次女Lily被当地社福局强制看管。夫妇其后回港，并在港诞下幼子Danny，惟两人拒绝入境处的DNA检测要求，令已满两个月的幼子至今仍未办理登记，成为无身份婴儿。夫妇近日开设社交专页「Save Lily」争取让Lily回港。

指多次登门造访、等到深宵均未能接触该对父母

劳福局局长孙玉菡今早（2日）回应事件表示，理解现在社会十分关注婴儿Danny的状况，指政府高度关注事件，相关政府部门、包括社会福利署正在积极跟进当中。孙玉菡说，社署上周四（5月28日）起已经透过不同的方法尝试去联络相关父母和家庭，包括社工连日都有登门造访。

孙玉菡更指，有一天等到差不多深宵都尝试于上、下午不同时段去寻找他们，亦留下了不同的联络方法，但是上星期一直都没办法可以接触到他们。直至昨日（6月1日），社工同事终于以电邮的形式和相关父母取得联络，现正积极争取安排与他们会面。

强调本港有整全机制处理儿童福利问题

孙玉菡指，当前最关心的是婴儿的健康和安全，目前最大的目标是希望可以安排到婴儿接受健康检查和评估。他强调，香港有一套整全的法律制度和运作机制去处理牵涉儿童福利的问题，在处理这件事时，首要任务和关切点是婴儿的健康和安全。在处理过程当中，政府会秉持法、理、情都兼顾的原则，当局会全力跟进，期望可以尽快妥善处理事件。