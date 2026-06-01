男侍应草地两奸醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插阴 官斥行为污秽恶劣 判囚5年

27岁男侍应3年前趁在街上认识的内地女子醉酒不适时，在大围车公庙附近草地两度强奸对方，期间更以沾上沙粒及唾液的手指插入女事主下体。他早前承认两项强奸罪，心理报告显示他思维扭曲及渴望亲密接触，高等法院法官张慧玲判刑时斥被告行为污秽，他犯案时以手掩盖女事主口鼻、以手指沾上坑渠旁边沙子后把手指插入女事主下体，最终判监5年。

趁女事主醉酒带到草地强奸

案发时24岁的男被告邱镇濠于2023年4月18日凌晨在街上结识20多岁的女事主X，两人交换联络方式，当晚相约在大围车公庙附近公园饮酒。X饮酒后感到不适，被告将她带到草地推倒在地企图强奸。X曾尝试反抗并要求被告购买安全套以防性病，惟被告拒绝并声称自己没有性病，随后以手将沾上沙子和唾液的手指入X下体，再两度强奸X。X事后指控被告强奸她，要求被告到警署自首，但被告仅送她回家，X其后携带案发时衣物到警署报案。

犯案与思维扭曲及渴望亲密接触有关

张官判刑时指，心理专家报告显示被告并无精神问题，犯案原因是思维扭曲及渴望亲密接触，案发时亦受酒精影响。虽然女事主拒绝提交创伤报告，但法庭仍可推断她被施暴后承受一定程度伤害。被告亲撰求情信指他因对X有好感及醉酒才犯案，承诺出狱后改过自新。

以污秽手指插事主下体为加刑因素

张官又指，本案有多项加刑因素，包括被告在犯案时以手掩盖X口鼻、被告在强奸时X使用过份暴力、用污秽的手指插入X下体、未有使用安全套，考虑被告认罪后，判囚5年。

案件编号：HCCC113/2024

法庭记者