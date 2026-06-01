涉收逾6百万元回佣助科技公司获选分销商 销售总监与商人否认串谋受贿受审

49岁时任电子产品制造供应销售总监与46岁商人涉于2019年至2023年间，串谋收受科技公司回佣逾6百万元，以协助该公司获选为电子产品分销商。总监及商人同否认串谋使代理人接受利益罪，今于区域法院受审。控方指，两人早于2019年10月达成计划，总监向公司推荐科技公司成为分销商后，可获得利润的两成作回报。

员工须申报个人利益冲突否则违守则

被告依次为时任ASM Pacific(Hong Kong)Limited（下称ASM）销售总监刘伟亮，及商人王煜昕，二人同被控一项串谋使代理人接受利益罪。

控方开案陈词指，二人早于2019年10月已达成串谋，并且开始执行。被告刘伟亮任职的ASM是ASMPT集团的子公司，ASM主要负责销售ASMPT生产的半导体及晶片制造设备予内地的半导体制造商，部分透过分销商进行。ASM自2019年采用分销商渠道，以增加市场占有率。分销商分为合约及非合约形式，若公司欲成为分销商，须由销售总监或更高级的职员推荐。

ASMPT集团的《商业行为守则》列明，员工不得收受或提供贿赂，亦不可利用工作为自身或家庭获取好处。员工须就可能相关的个人利益冲突向集团申报，未披露该冲突则违反守则，违者可面对纪律处分、解雇及刑事或民事后果。

王涉作为刘中间人协助安排刘收回佣

刘伟亮案发时是ASM的销售总监，负责中国南部的销售业务，包括管理分销商关系。刘于2018至2022年提交的电子诚信申报中，他均确认无任何利益冲突，亦从未申报从深圳市超光科技有限公司(超光)收回佣一事。而被告王煜昕曾任职ASM销售经理，2019年离职后担任刘与超光的中间人，协助安排回佣。

控方指，刘在分销商筛选等方面有影响力，他利用职位向公司推荐超光作为分销商，并在业务往来中提供便利。刘之后再透过王，从超光董事收取回佣。控方又指，超光于2019年起成为ASM的非合约分销商，其后于2021年成为合约分销商。在控罪时间，ASM共向超光出售总值约美元8,631,000及人民币191,403,594元的半导体封装设备，涉及回佣以利润的两成计算，达到6,066,000元。

案件编号：DCCC1293/2024

法庭记者：雷璟怡