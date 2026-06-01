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天气︱低压区生成本港「食下沉」 天文台大幅调高气温预测 周五再现极端酷热 新界多区达35、36度

社会
更新时间：12:21 2026-06-01 HKT
发布时间：12:21 2026-06-01 HKT

6月刚至，天气已见酷热。天文台大幅调高本周后期气温预测，预计周四（6月4日）及周五（6月5日）最高气温分别升至34度及35度，周五日间达极端酷热程度。

天文台直接调高2度 周五日间极端酷热

根据九天天气预报，天文台上一报原预测周四、周五两日最高温度为33度，但在最新一报中则分别调高至34及35度，周五日间更预测达极端酷热程度。当中，上水周五下午更料达36度，打鼓岭、大埔及沙田等新界地区则达35度。

另外，九天天气预报显示，一道广阔低压槽将在周末期间至下周初影响华南沿岸，带来骤雨及狂风雷暴。受低压槽影响，本港预料由周六起会连续五日降雨。

南海中部有低压区 香港食下沉气流

天文台表示，未来一两日广东地区风势微弱，天气酷热，而高温触发的骤雨亦会影响该区。预料一个低压区会在南海中部发展，并在本周后期横过南海东北部，移向台湾一带。而受下沉气流影响，本周后期广东地区极端酷热。一道广阔低压槽会在周末期间至下周初影响华南沿岸，该区有骤雨及狂风雷暴。此外，热带气旋蔷薇会在未来一两日掠过日本本州南部。

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