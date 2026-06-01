土审处法官两度肯定合安工作 情况史无前例各方都有难处

土地审裁处早上开庭审理宏福苑法团管理人合安就延长召开业主大会期限的申请。合安代表指，宏福苑涉及多达1984个单位，由于居民在火灾后四散，通讯地址未必可靠，目前有852户缺乏联络地址，仅有电话或电邮，另有383户完全没有任何联络资料，合安已透过电话、土地注册资料、表格等方法收集联络资料。此外，合安亦要核实嘱继承人身分，并已尝试联络了至少8个场地，但均无法容纳预期的1,000人。因此，合安极需法庭给予指引及时间延展，以确保能采取一切可行方法通知业主。法官两度肯定合安在短时间内所做的工作，形容相关工作并不容易，明白当中的困难。法官又强调，他在庭上提出的质疑并非指责合安做得不好，而是因为法庭有责任严格审视申请是否符合法律赋予的权力，强调今次情况史无前例，「大家都有难处」。法官听罢合安陈辞，押后明午颁下判词。

合安一方在庭上解释，法例赋予酌情权让法庭延长召开业主大会的期限。合安代表称，业主大会一旦在特殊情况下未能按时进行，法庭应有权在适当情况下作出补救，例如在沙士、新冠疫情下，业主不能聚集开会，如果法庭无权延长期限，将产生不合理的情况，并不符合立法原意。虽然《建筑物管理条例》未有明文规定法庭有权延长期限，但根据《土地审裁处条例》，法庭具有「隐含权力」或「附带权力」作出延长。合安一方援引Towerrich等案例，认为该条文释义广泛，涵盖所有程序。合安代表强调，只要申请人具备「良好原因」，法庭便可行使酌情权放宽执行期限。

在条文诠释上，合安代表引述民政事务总署在立法会法案委员会的发言及相关修订背景，称「召开」本质上等同于「发出会议通知」，而《建筑物管理条例》关于通知方式采用「may（可）」字，而非「must（须）」，意味存在多种可行方式。

代表合安的资深大律师潘熙。汪旭峰摄

合安早前表示，在4月29日收到要求书，要求举行一个可容纳不少于1,000人、为期至少六小时的业主特别大会。根据《建筑物管理条例》，合安须于收到要求书后14天内发出开会通知书，并于45天内举行业主大会，即最迟须在6月13日召开大会。合安表示，宏福苑目前情况特殊，法定时未必足以让合安妥善核实247名业主签署的真确性及身分，寻觅及预订合适场地和准备、审核和送达通知书。合安亦表示，部分业主在火灾中不幸离世，遗嘱执行人或遗产管理人需时取得遗嘱认证或遗产管理书，业主大会不宜仓卒举行，避免已故业主的合法继承人失去代表其权益的机会。