「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法

近日社交平台一个名为「Save Lily」的专页受到关注。一对居于欧洲多年港人父母曾先生、关小姐，于2023年底在瑞典非法居留期间，当时两岁的次女Lily被瑞典社福局强制带走看管。而母亲关小姐早前在香港家中分婏诞下幼子Danny，现时已两个月大，惟至今未有出世纸，已超出现今法例42日内登记的规定，因入境处要求提交DNA检测证明血缘关系，但二人以「宗教理由」拒绝提供。个案至今拉锯中，换言之Danny目前仍是无身份婴儿。

本身是社联主席的立法会议员管浩鸣今早（6月1日）在商台节目形容，此情况闻所未闻，指这对父母做法完全偏离常人对初生婴儿的处理，后者在此情况下不能获得医疗、教育等保障，甚至「连个细路存唔存在都证明唔到」，严格而言已算疏忽照顾儿童，期望政府尽量介入处理，长远而言要思考堵塞法律漏洞。

管浩鸣指做法不合常理 促修例规管在家分娩

就幼子Danny在香港出生两个月仍未获发出生证明书的问题，管浩鸣指该对父母的做法与一般常人的逻辑有很大距离。他解释现时法例没有限制孕妇不能在家中分娩，但正常情况下即使意外在家中分娩，事后理应第一时间前往医院求助及检查，而非「好似无端端有嚿嘢出咗嚟」，甚至连该名母亲是否曾怀孕都无法证明，因此证明不了婴儿的来源。他质疑现今社会已无「接生婆」，若父母第一时间将婴儿送院，医生便能即时掌握情况，不会演变成今日无证婴儿的僵局。

针对父母拒绝提交DNA样本争议，管浩鸣指既然没有医院的出生纪录，当局必须透过DNA检测来证明双方的血缘关系，以防范贩卖人口、非法代孕等潜在问题。他直言：「唔系话你申请出世纸，就可以话𠮶个（孩子）同你有血源关系。」若缺乏出生证明，小朋友将来根本无法在本地学校注册就学，面临「无书读」的困境。

谈瑞典接管长女Lily争议：相信当地政府出于保护儿童

管浩鸣表示，父母自行在家为婴儿剪脐带而不作任何后续医疗跟进，严格而言已经构成「疏忽照顾儿童」。他指香港现时虽无法例明文限制在家分娩，但相关法例可能已经过时。他建议立法会未来需要探讨并修改相关条例，规定即使在家中发生意外分娩，父母也有责任在指定时间内将婴儿带到医院接受检查，以保障初生婴儿的安全与健康。

他直言，若父母是刻意在家分娩生下孩子，是非常不负责任，因为危险性很大；若是意外在家分娩，也应即时带到医院，但按照报道所得资讯似乎没有，所以他认为这对父母严格而言已算疏忽照顾儿童。

至于该对父母在瑞典的两岁次女Lily被当地社福局带走看管一事，管浩鸣表示自身亦是透过报道了解事件，认为Lily并非在香港出生，理论上属于瑞典当局的管辖范围，香港方面难以介入。他坦言，目前社会听到的只是父母一方的「一面之词」，但单从两人在香港处理幼子问题的反应，便可推断出他们有著「超越一般人」的做法。

管浩鸣相信，瑞典当局绝对不会无理抢走别人的小孩，必然是经过风险评估，认为该父母触犯了当地保护儿童的条例，出于保护儿童的角度才作出相关决定。

社联主席管浩鸣。

陈文宜：男婴处「身份真空」 医疗纪录犹如白纸

社福界立法会议员陈文宜在同一节目指出，Danny目前处于一个「身份真空」的状态，虽然在香港出生，但因为没有办理出生登记，在法律上并未被正式承认为香港居民。这种无证状态不仅影响他日后获取各项公共服务，更令他完全失去法律的保障。

陈文宜强调医疗保障方面带来的隐忧，指两个月大的Danny至今的医疗纪录「系一张白纸」，既没有看过医生，也没有接种任何疫苗，更错失了新生婴儿必须进行的相关疾病筛查。她表示，香港的母婴健康院制度一直做得很好，但对于在家分娩的婴儿，现有机制似乎出现漏洞，当局需要思考如何将医疗评估及检查变成这类婴儿的必须性惯例。

社福界立法会议员陈文宜。

吁父母顾及儿童权利 社会需平衡家庭自主与儿童安全

对于父母是否因为注重自身人权及权利而拒绝配合政府要求，陈文宜质疑，所谓「维护权利」不能忽视儿童本身一些基本保障：「如果我哋从权利嘅角度，都应该要保护儿童在先。」一个没有身份证明的儿童，根本无法受到法律及医疗的保障。

陈文宜指，在处理这类个案时，社会不能单纯以「尊重家庭自主」为由而忽略保护儿童的安全。她认为两者之间必须取得平衡，现有制度必须设立风险评估机制，并要有负责任的制度去介入处理。