钻石山路面标记「沙」字如举中指 翻查街景原来存逾17年？ 路政署：已安排修正

近日有网民经过钻石山荷里活广场对出时，发现路面「祗往沙田」道路标记的「沙」字字体奇怪，右边「少」字中间一竖特别长，尤如「举中指」，讽指是「行为艺术？」

有网民质疑承建商「赶收工、求X其」，亦有人笑言「预唔够空间，写写下唔够位，是X旦啦」。更有眼利网民发现，除了左线的「沙」字，右线英文的「Kwun Tong & Hong Kong」也有问题，当中的「&」竟然「反转咗」。

Google街景揭错误存在已久

路政署回复《星岛头条》查询时表示，有关「衹往沙田」道路标记由路政署维修保养。路政署派员到现埸视察，确认当中「沙」字不符合字体及大小标准，已安排承建商于6月1日清晨前修正有关道路标记，并再次提醒同事验收时须确保道路标记符合标准。

翻查Google街景，上述位置的「沙」字早在2009年已存在，中间一竖同样特别长。不过当时的「&」却是正常，直至2016年12月才开始左右反转。值得一提的是，Google街景车是在2009年才在香港行走，换句话说，这个不合规的「沙」字可能存在超过17年。