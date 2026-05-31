神舟二十三号︱政府：争取乘组成员最快明年上半年访港 已提出请求办「天地对话」

首名港产太空人、女载荷专家黎家盈，已于日前乘坐神舟二十三号载人飞船升空，展开为期半年的太空站任务。创新科技及工业局孙东日前赴酒泉卫星发射中心，现场见证神舟23号发射升空。他今日（31日）在电视节目透露，特区政府已向国家载人航天工程办公室反映，希望神舟23号乘组成员完成任务后能尽快访港，预计最快可于明年（2027年）上半年成行。

争取办「天地对话」

「天宫课堂」太空授课活动将直播太空人实验及课堂，被问及今次黎家盈有否机会在太空告市民见面。孙东表示，已代表特区政府向国家载人航天工程办公室提出请求，希望能安排神舟23号航天员与香港青年学生进行「天地对话」，已获非常正面的回应，特区政府目前正与教育局及港澳办加紧协调，期望在不久的将来成事，以激励更多香港年轻人投身创科及国家航天事业。孙东补充指，一旦方案落实，特区政府会尽力做好协调，尽可能满足广大市民的参与需求。

孙东表示，能在酒泉卫星发射中心现场见证火箭升空，令人感到无比振奋与自豪。他形容，这是香港回归29年来，少有能凝聚全社会共识、激励人心的重大历史事件，其意义极其深远。

特区政府持续支援家属

被问及黎家盈近况，孙东表示，最近一次见面是于5月24日的出征仪式上曾近距离与她会面，当时黎家盈身穿太空衣，状态极佳。孙东指出，特区政府一直非常关心黎家盈的训练及准备出征情况，相关部门亦与其家人保持密切联系。特区政府会持续配合国家有关方面，尽可能解决其后顾之忧，并继续与其家人沟通及提供适切支援，让黎家盈能放心、安心地在太空执行任务。至于黎家盈与家人的沟通安排，他相信国家会有妥善的相关部署。

凭优秀综合质素脱颖而出

对于黎家盈如何在120名候选人中脱颖而出，孙东强调，黎家盈凭借的是卓越学术能力、极佳生理机能、强大心理质素，以及精益求精、吃苦耐劳的专业态度。加之，她整体综合质素非常优秀，完全符合国家选拔标准，认为这是她能脱颖而出的最根本原因。

至于纪律部队成员背景是否对获选为载荷专家具备优势，孙东指今次选拔中，候选人包括大学教师、科研机构及园区公司等优秀人才，皆有机会参与。他强调，纪律部队成员在纪律性、身体素质及专业训练上具备一定优势，但国家选拔太空人主要仍是著眼于整体的综合优势。

公务员职位 一直保留

对于市民关注黎家盈完成任务后去向，孙东明确表示，黎家盈现时依然是特区政府公务员，担任警务处警司，受特区政府调派前往载人航天中心接受训练并执行任务，其职位将会一直保留。黎家盈未来的具体工作安排会先尊重其个人意愿，并听从国家的统一工作部署，适当时候她便可回港工作。至于黎家盈可否在太空站进行一年任务，孙东指为时尚早。

至于航天产业方面，孙东强调，本港航天科技发展的原则是「紧密对接国家航天任务，做到精准支持」，利用香港所长服务国家所需。他透露，已有内地航天企业正与特区政府探讨有关低轨卫星及星链等合作安排，仍在商讨阶段。

年内成立太空制造研究中心

孙东表示，特区政府将于年内在「InnoHK」研发平台下，成立全新的太空制造研究中心。该中心主要任务是针对未来太空制造、装备组装及维护的需求，研究利用3D打印技术及人工智能（AI）技术，发挥先进工艺与材料的优势，直接在太空利用零件进行组装与制造。

坊间有声音建议特区政府成立「航天经济或低轨经济办公室」，以在产业中下游招商引资。孙东指，政府对此持开放态度，将视乎未来科研对国家航天事业的促进作用及经济发展阶段，重新部署资源与人员配置。

五年规划提出三大新兴创科方向

孙东强调，航天科技已纳入特区政府的五年规划。未来的创科专章除生命健康科技、人工智能与机械人，以及先进制造、材料与能源三大方向外，政府特别提出航天科技、海洋探索及量子科技三个新兴方向，对接国家战略需求。新方向将从上游基础科研做起，再逐步延伸至中下游，多项政策正陆续执行。