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天文台｜大致多云 短暂时间有阳光及炎热 最高气温约32度

社会
更新时间：06:49 2026-05-31 HKT
发布时间：06:49 2026-05-31 HKT

一道强雷雨带正影响广东。同时，偏东气流正影响沿岸地区。

在上午五时，台风蔷薇集结在冲绳岛以南约650公里，预料向西北偏北移动，时速约14公里，移向琉球群岛一带。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨。初时雨势有时颇大及有狂风雷暴。日间骤雨逐渐减少，短暂时间有阳光及炎热，最高气温约32度。吹和缓东至东南风。

展望未来数日部分时间有阳光，日间酷热。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

高空扰动会在今日为华南带来骤雨及雷暴。而现时影响广东沿岸的偏东气流会在今明两日被偏南气流取代，本周初至中期广东地区天气酷热，而高温触发的骤雨亦会影响该区。预料一道广阔低压槽会在本周中期为南海中部带来不稳定天气，并会在本周后期靠近南海北部及华南沿岸，该区骤雨逐渐增多。此外，热带气旋蔷薇会在今明两日逐渐增强，移向琉球群岛一带。

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