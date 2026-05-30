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「赛马会箕寓」正式启用 协助有需要青年重建人生

社会
更新时间：20:03 2026-05-30 HKT
发布时间：20:03 2026-05-30 HKT

香港赛马会慈善信托基金拨捐2亿4,000万港元，支持善导会重建位于筲箕湾的宿舍，并命名为「赛马会箕寓」（下称「箕寓」）。该项目同时开展为期三年的「赛马会『拍住上』共居社区计划」，于今日（5月30日）举行入伙典礼，正式投入服务，为有需要青年提供稳定而具支援的居所。

在香港，一群于住宿服务成长的青年（「离院青年」）离开院舍后往往未能与家人团聚；另一边厢，正努力重建生活的精神复元人士同样面对住屋困难。对他们而言，一个稳定且具支援的居所，是融入社会及持续发展的关键。「箕寓」的诞生，正是回应上述两大社群的迫切需要。

项目为离院青年整合住宿、生涯发展及社区连系支援，提供一站式住宿及全人支援服务，协助他们建立独立生活能力，重建人生方向，重新连系社区。「箕寓」更是全港首个结合离院青年与精神复元人士的互惠共居项目，让不同背景和人生经历的青年透过日常共居生活，促进彼此学习与支持。

今日举行的入伙典礼，由劳工及福利局局长孙玉菡、香港赛马会董事胡家骠、善导会主席潘兆童法官，以及一众嘉宾共同主礼。

香港赛马会董事胡家骠表示：「『赛马会箕寓』标志著香港青年与复康支援服务的一项创新，不仅有助促进社会共融，亦为业界起示范作用。展望未来，马会将继续推动『公平机遇』的慈善策略范畴，透过跨界别协作，扩阔支援网络，让基层社群有平等机会尽展所长，提升生活质素。」

亚洲首个采用国际认可「Youth Foyer」模式共居服务大楼

「赛马会箕寓」楼高22层，是亚洲首个采用国际认可「Youth Foyer」模式的共居服务大楼。项目为青年提供住宿，并配合教育及生涯发展支援，协助他们在过渡期建立独立生活能力，同时融合青年宿舍与精神健康复元理念。住户组合中，约三分之二为离院青年，三分之一为精神复元人士。他们可透过「赛马会『拍住上』共居社区计划」获得多方面支援，发展生活技能、规划人生方向及照顾身心健康。

该计划同时鼓励共居青年在接受支援的过程中回馈社群。表现积极并持续进步的住户，有机会获得个人发展奖学金，以支持其个人成长与未来发展。住户搬离后，亦会透过计划的过渡安排、跟进服务，以及同侪与校友网络持续获得延伸支援。

一如其他由香港赛马会捐助的慈善项目，马会对「赛马会箕寓」及「赛马会『拍住上』共居社区计划」的支持，有赖其独特的综合营运模式，将赛马及有节制体育博彩收入，转化为税款、慈善捐款及就业机会，贡献香港。

有关「赛马会『拍住上』共居社区计划」，请浏览：https://web-smart.sidebyside.org.hk/zh-HK/jcccp

 

 

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