香港非遗月2026︱文化中心嘉年华揭幕 罗淑佩：今年再接再厉推更多精彩活动

由康文署非物质文化遗产办事处筹划的第二届「香港非遗月」今日（30日）正式开幕。文化体育及旅游局局长罗淑佩出席开幕典礼时表示，活动旨在响应国家的「文化和自然遗产日」，提升非遗传承。非遗月由即日起至6月30日举行，首两天以「非遗嘉年华」揭幕，并首次设创意市集，实践「以文塑旅」的理念。

去年首届活动吸引逾16万人次参与

「香港非遗月2026」由康乐及文化事务署非物质文化遗产办事处主办，由即日起至6月30日在全港各地展开丰富的多元活动。罗淑佩在开幕典礼致辞时表示，今年3月通过的《十五五规划纲要》明确提出要繁荣文化事业，提升非遗的保护和传承水平，增强中华文明的传播力，并推动中华文化更好走向世界。她指出，非遗办自去年起每年6月举办「香港非遗月」，以响应国家将每年6月第二个星期六定为「文化和自然遗产日」之举。去年首届活动吸引了超过16万人次参与，今年将会再接再厉，推出更多精彩活动。

露天广场设嘉年华 精彩传统巡游表演亮相

为非遗月揭开序幕的「非遗嘉年华」一连两天（5月30日至31日）在香港文化中心露天广场举行。是次嘉年华以「打开非遗．传承无界」为主题，精彩活动包括大坑LED小火龙、传统海陆丰麒麟狮艺及薄扶林村中秋火龙盛会巡游；现场表演则涵盖貔貅、女子舞狮、南音、粤剧、西贡坑口客家舞麒麟及传统木偶戏等。现场亦设有多个互动体验摊位，由非遗团体及工作者亲自示范。市民及旅客可免费参与体验多项香港非遗项目，包括花带编织技艺、舞狮、雀笼制作技艺、传统乡村建筑修缮技艺──榫卯、制作白铁锁匙扣，以及试穿粤剧戏服等。

将办逾50场表演、40项考察活动等 涵盖逾百非遗项目

为让市民和旅客体验香港丰富多元的非遗项目，促进文化与旅游深度融合，「香港非遗月2026」将举办超过50场表演和80个推广摊位，以及40项考察活动，涵盖超过100个非遗项目。今年香港赛马会慈善信托基金独家赞助4项重点活动，分别为「香港非遗月2026」今日的开幕典礼暨非遗嘉年华、非遗精华游踪、「骏马之旅．文艺传承」光影表演以及「非遗拾趣」流动学堂，希望通过不同形式、主题及内容推广非遗，让更多市民、学生及旅客受惠。

此外，大众可登上「移动非遗」专车获取更多本地非遗资讯，或到咏春拳与舞火龙拍照摊位「打卡」留念。嘉年华现场更首次设立非遗创意市集，展销各款非遗相关产品，旨在展现「香港处处有非遗」，并落实「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

今年「非遗精华游踪」的考察活动增至40项，共设9条涵盖8个精选地区的特色主题路线，例如到深水埗认识古琴艺术、到九龙城了解潮州食品制作技艺等，参加者可聆听非遗工作者亲身讲述经验和故事。此外，为丰富访港旅客的非遗体验，我们与香港旅游发展局合作，为旅客举办深水埗及跑马地「非遗精华游踪」，另外亦与香港国际机场合作，推出「非遗伴你飞：期间限定展示」及港式奶茶制作技艺现场示范，希望旅客在品尝港式奶茶之余，亦可了解香港非遗的深厚内涵。

适逢今年马年，「香港非遗月2026」会在6月11至24日，每晚在香港太空馆外墙呈献以「马」为主题的光影表演，展现「马」在文物、艺术和科学中所蕴含的丰富历史文化元素及非遗价值。此外，非遗月期间亦有各种配合活动，包括同乐日、嘉年华、高峰会及讲座等，欢迎市民及旅客踊跃参与。