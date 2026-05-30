来片．一分钟话你知︱香港超越瑞士登世一跨境财管中心 港领先优势持续扩大 外媒这样说

香港正式超越瑞士，首度荣登「全球跨境财富管理一哥」宝座。外媒就此作出报道，其中《Investment News》直指香港已推翻瑞士王座，而瑞士《finews.Asia》则形容这是历史性的权力转移，BCG报告更将此次称为「大重整」。

虽然媒体指出目前香港仅以100亿美元的微弱优势险胜，但根据BCG的预测，香港未来的年均增长率将达到百分之九，远高于瑞士的百分之六。预计到了2030年，香港在跨境财富管理规模上将大幅抛离瑞士达6000亿美元。对此，路透社更直接评论指出，香港这一次的超越势头已经难以逆转。

香港近年持续深化与世界各地的互联互通，成为地缘政治下的安全港。同时，港府全力推动家族办公室业务，目前在港设立的单一家族办公室已超过3380间，两年内的增幅超过百分之二十五。政府推出的「新资本投资者入境计划」也做到精准吸金。

在吸引资金后，香港亦不断丰富金融产品及风险管理工具，特别是围绕科技创新、人工智能（AI）以及新经济产业的布局，抓紧下一波财富增长。瑞银集团CEO早已预测香港将于2027年超越瑞士，如今结果比预期提早一年达成，这也让瑞银主席表示瑞士目前正正面临重大的「身份危机」。

此外，瑞士银行家协会指出，香港受惠于中国内地财富的增长，这个趋势多年来已非常明显。在政策带动、科技赋能以及家族办公室涌入等多因素下，香港稳坐全球财富管理王座的格局早已写在墙上。

