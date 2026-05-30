中九龙绕道九龙湾段今年开通 将军澳去油麻地由65分钟大减至12分钟 局方：奇妙之旅

运输及物流局局长陈美宝表示，中九龙绕道（油麻地段）去年12月开通，每日约有70,000车次使用，分流了龙翔道和加士居道天桥在早上繁忙时间约两成和一成的东西行车流，效果显著；而中九龙绕道（九龙湾段）亦将于今年内开通，届时将军澳市中心及油麻地的行车时间由以往约65分钟大幅减至约12分钟，直言是一趟「奇妙之旅」。

荷里活广场至牛池湾消防局一段马路铺设「高性能超薄磨耗层」物料

陈美宝今日(30日)在网志中提到，受惠于车流减少，为向来负荷沉重的龙翔道释放空间，路政署亦为由荷里活广场至牛池湾消防局一段约900米的东行段铺设「高性能超薄磨耗层」新型沥青物料。该物料由高黏弹性沥青和坚固耐磨的辉绿岩组成，具备卓越的抗裂及抗滑性能，而且防水效果佳，有效保护路面底层结构，令路面更耐用，更有助提升行车舒适度。

预计第三季内完成 工程晚9朝6进行

工程预计今年7月中展开，在第三季内完成。为减少对交通影响，工程几乎全数安排在晚上9时至翌日早上6时进行，其余日间时段会全面开放所有行车线，工程期间亦会保留至少一条行车线开放予车辆通行，将对交通的影响减至最低。路政署计划在完成上述重铺工程后，总结经验并优化施工安排，在其他合适路段，例如龙翔道余下以混凝土铺设的路段和呈祥道等，继续应用「高性能超薄磨耗层」重铺路面。

应对台风季节 预先采措施减低风险

陈美宝又提到，台风季度即将来临，她已指示路政署为极端天气做好预备，加强应对恶劣天气准备的能力，除进行演练及培训外，亦已预先检查高水浸风险地点及隧道内排水泵房设备、联同相关部门加强清理公共道路集水沟及渠道以减低水浸风险，以及为辖下路旁斜坡及树木进行定期检查及完成相应的风险缓减措施。

北都公路争取2036年前开通 北环线主线争取于2034年开通

她又称，持续完善交通基建网络十分关键，路政署未来几年辖下多个重要项目亦正全速推进。

道路方面，全长约24公里的北都公路，将贯穿北部都会区主要发展重心，包括牛潭尾、新田科技城、古洞北 / 粉岭北及新界北新市镇，释放发展潜力。项目以「全盘规划、分段推展」的创新思维，优先推展北都公路（新田段），以争取于2036年或之前开通。十一号干线（元朗至北大屿山段）则加强新界西北与市区主干道连接，为连接北部都会区与维港都会区铺路，我们会研究率先推展十一号干线南端的青龙大桥，日后可配合青屿干线分流车辆，纾缓交通挤塞。

铁路方面，北环线将成为北部都会区的主要交通骨干，主线连接东铁线古洞站与屯马线锦上路站，支线则由主线新田站经洲头及河套接入深圳新皇岗口岸，促进跨境人流往来。两者以新思维合并同步推展，目标争取于2034年或之前同步开通。

她又称，路政署今年成立40周年，路政署举办「路政署成立40周年 – 美好生活•心系市民」巡回展览，回顾了政署自1986年成立以来推动交通基建发展的各大里程碑，展览会在香港大会堂、油塘大本型、铜锣湾时代广场及屯门大会堂巡回举行。