狗只入食肆｜食环署向保险业简介相关安排 截至昨午共接逾1700 宗食肆申请

食物环境衞生署今日（29日）与香港保险业联会举办简介会，向保险公司代表介绍容许狗只进入获批准食肆的政策及相关安排。发言人说，简介会内容包括相关政策、法例规定、牌照条件、良好作业指引及规管框架等，以协助保险业界制订及提供合适的保险产品及服务给其客户。食环署建议日后获批准的食肆应主动通知其保险公司，查询及确认其保险的承保范围和具体条款。

继于5月11日至13日举办的3场简介会，食环署亦已于昨日（28日）举办第4场简介会，向食物业界讲述相关申请流程、申请资格、牌照条件，以及食肆经营者须注意的事项，并解答参与者提出的问题。至今4场简介会已有超过400名人士现场出席，亦有超过18 000人次在网上观看直播或重温。

食环署高级总监（法例检讨）叶国祥昨日在第四场简介会上向业界讲解相关资讯。政府新闻处

食环署正接受食肆提交容许狗只进入的申请，截至昨日下午6时，署方收到超过 1 700 宗申请。申请期于6月8日结束。有意申请的食肆可透过食环署专题网页，以电子方式提交申请。署方预计于6月中旬批出首轮申请，并将于7月指定日期起容许狗只进入获准的食肆，具体日期会于稍后公布。食环署已在专题网页公布各项资讯，包括「良好作业及行为指引」，供食肆经营者和公众参考。业界如对申请事宜有任何疑问，可于星期一至五（公众假期除外）上午9时至下午5时致电热线（2867 5912或2867 2836）查询。