打假波案｜前港会后卫霍斌仁操纵赛果入狱17个月 艇仔及球员卢斯安奴各囚14个月4星期

前港会后卫霍斌仁（Brian Fok）涉与两名球员串谋「打假波」，再连同一名「艇仔」参与非法外围赌博，串谋作弊操纵入球或角球数目获利，遭廉署落案起诉。其中3人早前经审讯后被裁定向代理人提供利益及串谋赌博时作弊等罪成，裁判官余俊翔今在西九龙裁判法院判刑时斥，3名被告损害香港足球廉洁须严惩，更破坏公众对足球界的信任，即时监禁是唯一合适选项，判处霍斌仁判囚17个月，艇仔及球员卢斯安奴各入狱14个月4星期。霍斌仁申请保释等候上诉被拒。

求情称霍斌仁等候审讯承受压力望判缓刑

苏信恩大律师代表霍斌仁求情指，背景报告显示被告只承认非法赌外围波，不愿承认串谋作弊操纵入球或角球数目获利，而特赦证人成嘉狄（Kartik Srivastava）在证供亦表示，霍斌仁给予的消息部分属「流料」。辩方提及，霍斌仁没有刑事定罪纪录，在社会、教育及足球界上有贡献，而且本案涉及延误情况，霍斌仁在等候审讯的3年间承受不少压力，其重犯机会低，望法庭考虑判处缓刑。

艇仔称非主脑角色较轻求判缓刑

Waheed Mohammad的代表求情时，强调Waheed并非本案的主脑，另外两名罪成被告是足球员，可以参与及操纵球赛，他们的行为属于违反诚信，惟Waheed不是足球员，在本案的角色较轻。余官质疑，Waheed懂得及负责在外围网站落注，为何其角色会较轻微。辩方回应，Waheed在本案中没有金钱得益，即使有的话都是有限的金钱得益，另外Waheed是在霍斌仁的邀请下参与串谋犯案，重申Waheed并非本案的主脑。辩方续指，Waheed毕业于会计学位，惟其职业生涯因本案结束，现任职速递工人。Waheed深感悔意，已上了深刻的一课，望法庭判处缓刑。

卢斯安奴因案与家人分离致两女儿患焦虑

卢斯安奴的代表求情指，卢斯安奴原本依赖球队及体育教练工作的收入维生，惟因本案已2年许没有收入。辩方续指，卢斯安奴亦缺席了与家人相聚的时光，只能与妻子及两名女儿视像通话，导致两名女儿分别患焦虑及觉得被父亲遗弃。辩方强调，卢斯安奴的重犯机会近乎零，只想尽快返回巴西重新展开生活，望法庭判处缓刑。

4名被告依次为29岁霍斌仁、27岁外围赌注中介人Waheed Mohammad、36岁中西区康乐体育会后卫卢斯安奴（Luciano Silva Da Silva）及29岁屠俊翘。霍斌仁早前被裁定3项向代理人提供利益及2项串谋赌博时作弊全数罪成；Waheed Mohammad及卢斯安奴面对的2项串谋赌博时作弊亦罪成；屠俊翘面对1项串谋赌博时作弊罪脱。

案件编号：ESCC438/2024

法庭记者：黄巧儿